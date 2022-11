V Lize mistrů válí, extraliga je deptá. Vyžereme si to do dna, ví Lev

Střely na branku 50:15. Jaké skóre byste asi tak očekávali? Plus minus 3:1? Svádí to k tomu. Pokud se nacházíte na zápase hradeckých hokejistů, pravděpodobnost neplatí. Ta je úplně mimo mísu. Ve 24. extraligovém kole Mountfield prohrál doma s Mladou Boleslaví 0:2, cíl netrefil bezmála 135 minut a zaknihoval čtvrtou porážku v řadě. Krize jak vyšitá. „Musíme si to vyžrat až do dna,“ tuší Jakub Lev, nejproduktivnější hráč týmu.

V Olomouci jste v neděli padli 0:5, teď 0:2 doma s Bruslaři. Rozdíl byl snad jen v tom, že jste se v úterý nepoprali. Jinak střelecká nemohoucnost se prohlubuje…

„Je to bída… Dva zápasy po sobě nedáme gól, předtím jsme dali jeden. Tam je náš kámen úrazu, víme o něm. Nějaké góly jsme předtím dávali, teď nedáme ani jeden. Nezbývá nám než pracovat, pracovat a pracovat. Pokud nejsme schopni góly dávat, nesmíme je ani dostávat. Aspoň do té doby, než je zase začneme střílet.“

Každá další nula se víc a víc zavrtává do hlav hráčů, jak s tím bojujete vy osobně? Z týmu jste nejproduktivnější, ale to teď asi těšit nemůže.

„O tom to teď vůbec není. My potřebujeme špinavé góly, které padnou u brány, kolem ní. Ale my v těch prostorech nejsme, kdyby ano, budeme je dávat. Teď si to musíme vyžrat až do dna, zlomit to nějakým náhodným gólem. Hezké góly teď určitě dávat nebudeme. V pátek do toho musíme tvrdě jít. Neříkám střílet odevšad a bezhlavě, ale mít tlak kolem brány. Je to jednoduché klišé, které se v hokeji neustále opakuje. Ale my nic jiného teď nevymyslíme.“

Ne všichni jsou schopni pochopit, proč to v Lize mistrů jde a neklopýtáte jako doma. Je to v čisté hlavě, s níž evropskou soutěž hrajete, zatímco v extralize vás dusí mizerné postavení?

„V Lize mistrů je to úplně něco jiného. Evropské týmy hrají trochu jiný hokej, hlavně nás neznají. Což je naše výhoda. Kdežto pokud tady proti sobě hrajeme deset let pořád dokola prakticky stejní hráči, všichni nás mají nakoukané a pro nás je to těžší.“

Přijímají se porážky o to hůř, že z 23 extraligových zápasů jste jen v šesti případech soupeře nepřestříleli?

„Je to složitý… Jedeme sami na bránu, dvakrát nám puk uteče tak, že ani nezakončíme. Na každém z nás to leží. Je to sport, tak to je… My teď musíme ukázat, že nejsme slabí, ale naopak mentálně silní. Na jaře (po vypadnutí ve čtvrtfinále) jsme si říkali, že nám asi uškodilo, že jsme si během sezony neprošli žádnou krizí, že jsme všechno projížděli jako nůž máslem. Teď v krizi jsme a je na nás se z ní odrazit od dna a jít nahoru.“

S Boleslaví jste od začátku do konce nezměnili styl hry, není na místě v jistý moment přijít s něčím neočekávaným, pošťouchnout se, vytasit emoce jiným způsobem?

„Moment, který by to měl změnit, je podle mě špinavý gól. Dorvat puk do brány, trefit se do kalhot a odtud do brány, nebo od holeně. Tohle by nám vlilo energii do žil, na tohle hrozně moc čekáme. Myslím si, že přesně takovým gólem bychom se hodně zlepšili, šli nahoru a přišel by na naše hole potřebný klid.“

