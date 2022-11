SESTŘIHY: Pardubice přišly o vítěznou sérii! Kladno padlo, Sparta - Třinec 1:0

Vítkovice rozhodly v poslední minutě

Vítkovice vyhrály ve 24. kole extraligy na ledě posledního Kladna 3:2 a potřetí za sebou naplno bodovaly. V čase 59:12 rozhodl v přesilové hře americký útočník Peter Krieger. Rytíři před nejnižší návštěvou této extraligové sezony 1552 diváků vyšli podruhé za sebou naprázdno.

Jako první zahrozil ve 3. minutě domácí Ondřej Bláha, jehož střelu z levého kruhu zneškodnil Stezka. Na druhé straně neměl po přečíslení po Lakatošově přihrávce přesnou mušku Fridrich. Hrálo se dlouho bez šancí a až v 11. minutě vyzkoušel kladenského brankáře Brízgalu Dej. Ostravané potom nic nevytěžili ze své převahy a naopak 93 sekund před koncem první třetiny inkasovali. Indrák našel mezi kruhy Brodeckého, který zamířil přesně k levé tyči.

V úvodu druhé části se nedostal po Plekancově střele k dorážce Procházka, vzápětí trefil Dotchin od modré čáry tyč a další možnost Rytířů měl Indrák. Ve 24. minutě hosté vyrovnali, po Mikušově přihrávce zakončil do odkryté branky Marosz.

V čase 27:41 vrátil Kladnu vedení obránce Babka, který na pravém kruhu dostal prostor k zakončení a trefil se k bližší tyči. V polovině utkání hosté opět smazali ztrátu, když Raskobovu ránu tečoval před Brízgalou Chlán. Rytíři se ubránili při Dotchinově trestu, potom si kladenský gólman poradil s Kochovou střelou.

V úvodu třetí třetiny se Ostravané snažili pojistit náskok. Rytíři dostali možnost hrát přesilovou hru po Raskobově faulu, ale do šance se nedostali. Domácí pak nevyužili ani dlouhou početní výhodu po špatném střídání Vítkovic a Gewieseho vyhození puku na trestnou lavici, při které hráli i 14 sekund v pěti proti třem.

Po Procházkově zákroku u mantinelu na Kriegera dostali hosté v závěru přesilovku a právě americký útočník ji využil. Dostal se před Brízgalu a překonal ho bekhendem. Kladno mělo ještě po Mikušově trestu na 29 sekund početní výhodu umocněnou power play, ale Stezka kryl šanci Brodeckého.

Góly Domácí: 18:27. Brodecki, 27:41. Babka Hosté: 23:16. Marosz, 30:05. Chlán, 59:12. Krieger Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran. Hosté: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Dej, Lindberg, Kalus – L. Krenželok (C), Marosz, Bernovský. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Svoboda, Gerát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1552 diváků

Karlovy Vary vynulovaly Motor

České Budějovice podlehly ve 24. kole extraligy doma Karlovým Varům 0:3 a připsaly si čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. Energie naopak zabrala po dvou prohrách. Druhým čistým kontem v sezoně se na tom podílel brankář Štěpán Lukeš.

Hned při prvním střídání ohrozili domácí karlovarskou branku, jenže Strnad s Gulašem si v dobré pozici dávali přednost a nezakončili. Důrazně hrající hosté si třikrát v krátkém sledu vysloužili vyloučení, ale Jihočeši z přesilovek nic nevytěžili. Naopak při Koblasově trestu jeho spoluhráči v obranném pásmu šťastně získali puk a Redlich po úniku z levé strany překonal švihem Hrachovinu.

Plynulost hry ve zbytku úvodního dějství narušila další vyloučení na obou stranách, při nichž si lépe počínaly bránící týmy. Až krátce před sirénou se při hře čtyř proti čtyřem dostal z brejku do šance Strnad, ale skóre se nezměnilo.

Na počátku druhé části nevyužili domácí pátou početní výhodu a v pokračující hře složitě hledali recept na aktivitu a důslednost Západočechů. V jedné z mála příležitostí se ocitl Dzierkals, střelou z otočky však neuspěl. Krátce před polovinou zápasu si vzal kotouč na útočné modré čáře Bernad, protáhl se budějovickou obranou a zblízka prostřelil klečícího Hrachovinu.

Brzy nato hosté využili přesilovku, po přesné Černochově přihrávce mířil Koblasa z levého kruhu do odkryté branky. V 35. minutě mohl zvýšit Černoch, ale Hrachovina byl pozorný.

Do třetí třetiny vstoupili domácí snaživě. Neujala se však Gulašova rána z pravého kruhu a neúspěšná byla také přesilovka pět na tři, která trvala skoro minutu a půl. Při Beránkově vyloučení, devátém na karlovarské straně, si hráči Motoru vytvořili značný tlak, ale nepřekonali bezchybnou obranu. V závěru hráli přesilovku ještě hosté, ale skóre se již nezměnilo.

Góly Domácí: Hosté: 04:59. Redlich, 28:28. Bernad, 30:27. Koblasa Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Gazda, Šedivý, Hovorka – Strnad, Pech (A), Gulaš (C) – Karabáček, Hanzl, Tomeček – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Dzierkals, Vopelka, Valský. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Dlapa, Bernad, Pulpán (A), Bartejs, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Rulík, Sapoušek, Chalupa. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 173 diváků

Plzeň bodovala naplno potřetí za sebou

Plzeň vyhrála v zápase 24. kola extraligy na ledě Litvínova 4:2 a potřetí za sebou naplno bodovala. Severočeši si naopak připsali třetí porážku po sobě a doma vyšli bodově naprázdno po šesti utkáních. Gólem a asistencí se na druhé výhře Plzně nad Vervou v sezoně podíleli útočníci Kryštof Hrabík a Jan Schleiss. Domácím nepomohly ani dvě branky obránce Janise Jakse.

Verva zřejmě i s ohledem na nevydařený závěr nedělního zápasu v Mladé Boleslavi začala opatrně a úvod utkání tak patřil Plzni. Domácí se poprvé v útočném pásmu osmělili až v 6. minutě, prosadit se však nedokázali.

V polovině první třetiny Západočeši nevyužili přesilovou hru, vzápětí ale udeřili v oslabení. Godlova zaváhání při rozehrávce za brankou využil Hrabík a otevřel skóre. Severočeši ale ještě v pokračující výhodě vyrovnali. Sekundu před Bittenovým návratem na led prostřelil Svobodu v plzeňské brance Jaks.

Hosté se ještě v úvodní dvacetiminutovce dostali zpět do vedení. Hrabíkova důrazu v napadání využil kapitán Schleiss a gólem oslavil dnes zveřejněný podpis nové smlouvy. Při Berkově vyloučení se navíc po Malátově akci prosadil i Rekonen a Škoda šla do kabin s vedením 3:1.

Místo Godly se následně do litvínovské branky postavil Zajíček, více práce měl ale jeho protějšek Svoboda. Hned v 21. minutě se do brejku dostal Abdul, trefil však jen tyč. Domácí následně přečkali oslabení a v přesilovce byl blízko snížení Estephan, opět ale jen orazítkoval brankovou konstrukci. V závěru druhé části poté neuspěl ve slibné příležitosti ani Stránský.

Také ve třetí třetině byli Litvínovští aktivnější a tlačili se do útoku. Svoboda ale chytal spolehlivě a podržel svůj tým i při vyloučení Houdka a Suchého. V 55. minutě se tři tisícovky diváků na Stadionu Ivana Hlinky dočkaly snížení, když se opět tvrdou střelou prosadil obránce Jaks. Tři minuty před koncem se domácí rozhodli odvolat brankáře, i přes tlak ale nakonec sami počtvrté inkasovali.

Góly Domácí: 14:49. Jaks, 54:16. Jaks Hosté: 14:02. Hrabík, 16:08. Schleiss, 19:06. Rekonen, 59:37. Holešinský Sestavy Domácí: Godla (21. Zajíček) – Zile, Zeman, Freibergs, Jaks, Demel (A), Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Berka, Havelka. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Piskáček (A), Zámorský, Baránek, Kvasnička, Houdek – Holešinský, Malát, Suchý – Hrabík, Kodýtek, Schleiss (C) – Rekonen, Mertl (A), Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Rozhodčí Kika, Pilný – Ondráček, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 011 diváků

Pardubice přišly o vítěznou sérii

Liberec vyhrál ve 24. kole extraligy v Pardubicích 3:1 a ukončil soupeřovu dlouhou vítěznou sérii, která trvala třináct zápasů a vyrovnala rekord základní části samostatné české soutěže. Bílí Tygři se radovali po dvou porážkách za sebou. Dynamo sice vedlo, ale obrat dovršili ve třetí třetině Adam Najman a Martin Faško-Rudáš.

Hosté z Liberce, do jejichž sestavy se vrátil útočník Tomáš Filippi, se radovali z gólu už ve 3. minutě, jenže předčasně. Puk za Willem skončil po zásahu libereckého hráče vysokou holí, což potvrdil videorozhodčí. Vzápětí mohl skórovat domácí Adam Musil, ale Kváča jeho střelu kryl. Liberecký brankář byl připravený i při Paulovičově pokusu zpoza branky, hosté pozorně bránili.

Nulu na průběžném stavu zrušila až pardubická kombinace v úvodu druhé třetiny. Ukázkovou souhru prvního útoku Dynama zakončil po Zohornově přihrávce Radil. Severočeši pak měli k dispozici dvě přesilové hry, ale několik slibných možností do gólového konce nedotáhli. Až při hře pět na pět se přes dva domácí obránce prodral Rychlovský a z úhlu se trefil přesně.

Bílí Tygři se na ledě lídra dostali do vedení, když v 45. minutě využili protiútok, v němž Najman v nájezdu proti Willovi nezaváhal. Ještě lepší stav hostům zajistil o pět minut později Faško-Rudáš, k němuž se odrazil puk po Flynnově střele.

Domácí mohli reagovat v početní výhodě, ale jejich střely soupeř blokoval a další zákroky předvedl Kváča. Pardubičtí začali hrát necelé tři minuty před koncem bez brankáře, ale podobný závěr jako v neděli proti Brnu se Východočechům nepovedlo zopakovat.

Góly Domácí: 22:54. Radil Hosté: 33:28. Rychlovský, 44:04. A. Najman, 49:11. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček (C), Matýs – Rouha, Rákos, Koffer. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Kolmann, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír (A), Faško-Rudáš – Jiruš, Dlouhý, Rychlovský. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Lučan, Kis Stadion Enteria arena Návštěva 8252 diváků

Výhru Komety trefil Koblížek

Brno zvítězilo ve 24. kole extraligy nad Olomoucí 1:0 po samostatných nájezdech. Z deseti hráčů uspěl až jako poslední Radek Koblížek. Brankáři Dominik Furch a Jan Lukáš udrželi po 65 minutách hry čisté konto, brněnský gólman podruhé v sezoně, hanácký podruhé za sebou a celkově počtvrté.

Brno tak vyhrálo po sérii čtyř porážek a v tabulce zůstalo páté. Hanáci jsou po zisku bodu dál třetí.

První třetina byla herně vyrovnaná, ale značně nesourodá. Převahu na své hokejky získali hosté, do jejich největší šance se dostal ve 12. minutě Nahodil, avšak trefil jen Furcha.

Kometa měla v úvodním dějství výhodu dvou přesilových her, ani jednu z nich nevyužila. Možnost otevřít skóre měl tři vteřiny před sirénou Horký, jehož bekhendové zakončení Lukáš vychytal.

Vyrovnaná partie pokračovala i ve druhém dějství, hra se přelévala od jedné branky k druhé. Oběma týmům chyběla buď lepší finální přihrávka k tomu, aby se dostaly do šance, nebo přesnost v koncovce.

Blíže k vedoucímu gólu měli přece jen domácí. V 31. minutě zachraňoval Lukáš s pomocí obránců v brankovišti před Zaťovičem a Vincourem, olomoucký brankář si pak poradil i se Ščotkovou střelou.

Ráz duelu se nezměnil ani ve třetí třetině, v níž stále dominovaly obrany a bezradnost útočníků obou týmů. Zápas tak bez jediné výraznější šance dospěl do prodloužení. V něm jel sám na Furcha Plášek, ale nedal. Nedařilo se ani devíti aktérům samostatných nájezdů, až jako desátý uspěl Koblížek a Kometa tak vyhrála čtvrtý z posledních šesti vzájemných utkání s Olomoucí.

Góly Domácí: . Koblížek Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka, Kundrátek (A), Hrbas, Kučeřík, Gulaši (A), Holland, Forman – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Šalé, Zbořil, Kollár – Kratochvíl, Süss, Vincour. Hosté: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, Škůrek, Rašner, T. Černý, Řezníček – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Olesz, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Menšík, Anděl, Kucsera. Rozhodčí Kubičík, Stano – Rampír, Synek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5956 diváků

Mountfield HK prohrál počtvrté v řadě

Hradec Králové se v extralize dál trápí, ve 24. kole podlehl doma Mladé Boleslavi 0:2 a zaznamenal čtvrtou porážku v řadě. Podruhé za sebou nedali gól, ačkoli střelecky dominovali poměrem 50:15. Bruslařský klub podržel brankář Filip Novotný, který udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Úvod zápasu viditelně zrcadlil formu obou týmů z posledních kol. Aktivita patřila Mladé Boleslavi, povzbuzené šestibrankovým obratem proti Litvínovu. Její elitní útok vymyslel za první čtyři střídání dvě gólové možnosti, ve kterých neuspěli Lantoši a Najman. Mountfield se zvedal postupně. Do šancí se tlačil zejména Lev, jenže v té největší během přesilové hry vystřelil metr vedle.

Brankář Novotný, jenž dochytal minulý ročník právě v Hradci, pak zachránil Bruslaře při úniku obránce McCormacka. Domácí díky rychlonohým útočníkům varovali soupeře i v jeho přesilovkách, byť sami měli největší štěstí, že Kousalovi před prázdnou brankou přeskočil puk hokejku.

Na Hradci bylo vidět, jak moc aktuálně tápe v zakončení. Když se k tomu ve 32. minutě přidal pomalý návrat nejnovější akvizice Marcela, skóre otevřel unikající Aberg.

Brankář Kiviaho byl podruhé překonaný na startu třetí části, puk však odpálil z brankoviště Blain. Zahájil tím další silnou hradeckou pasáž. Mladá Boleslav se soustředila na bránění hubeného náskoku a většinu času se hrálo před Novotným, který však měl těžkých zákroků pomálu.

Tři minuty před sirénou odvolali Východočeši brankáře, ani v power play ale nedokázali skórovat a v poslední sekundě je potrestal Stránský. Hradec prodloužil střelecké mlčení už na 134 minut a 38 sekund.

Góly Domácí: Hosté: 31:41. Åberg, 59:59. J. Stránský Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Lev (A), Cingel, Jergl – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kev. Klíma, Lalancette, Kel. Klíma – Pajer, Štohanzl, Doležal. Hosté: Novotný (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Lantoši, O. Najman (A), Åberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský (C) – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Frodl, Komárek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 2715 diváků

Sparta doma skolila Třinec

Sparta porazila v utkání 24. kola extraligy Třinec 1:0. K prodloužení vítězné série po nástupu kouče Miloslava Hořavy na střídačku na čtyři utkání bez ztráty bodu stačil domácím gól útočníka Romana Horáka 92 sekund před vypršením základní hrací doby. Druhé čisté konto v sezoně uhájil brankář Jakub Kovář. Pražané porazili Oceláře poprvé v sezoně. Hosté ve třetím z posledních čtyř vystoupení nedosáhli na body.

Úvodní desetiminutovka třetí reprízy posledního finále extraligového play off nabídla především souboj zajištěných obran a jen pramálo šancí. Dost možná i proto, že oba celky měly dnešního soupeře dobře načteného z posledního vzájemného souboje, jenž se odehrál před necelými dvěma týdny.

První větší příležitost měl v 11. minutě Jandus, gólmana Kacetla však překonat nedokázal. Až teprve v 19. minutě mohli pohnout skórem Třinečtí, Hrňa však se svým zakončením dopadl stejně jako Jandus a ztroskotal na Kovářovi.

V podobném duchu se odvíjelo i druhé dějství, v jehož úvodu sice hráli hosté první přesilovku zápasu po špatném střídání sparťanů, ale domácí tým zvládl oslabení bez problémů. Diváky zvedlo ze sedadel dění ve 26. minutě, kdy nejprve pálil opět Jandus a následně si v krátké bitce vyříkali názory Forman a Čukste.

Když se pak o chvilku později provinil proti pravidlům Růžička, měla Sparta k dispozici bezmála půlminutu přesilovky čtyři na tři, Kempného ránu však Kacetl kryl. V 37. minutě to zkoušel bekhendem ze slibné pozice Gustaf Thorell, Kacetl se ale nenechal překvapit ani v tomto případě.

Čekání na první změnu skóre se nakonec protáhlo až do samého závěru. V 58. minutě se už dostával do sóla na Kováře hostující kapitán Růžička, s obranným zákrokem, jenž se třineckému kanonýrovi příliš nelíbil, však přispěchal Krejčík. Jen o chvilku později na druhé straně našel Tomášek Horáka, která prokázal rychlé ruce a parádním blafákem překonal Kacetla. Poslední minutu to Slezané zkusili ještě bez gólmana, ale neúspěšně.

Góly Domácí: 58:28. Horák Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Moravčík, Krejčík, Jandus, Němeček, Mikliš – Řepík (C), Sobotka (A), Forman – Tomášek, Horák, E. Thorell – Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele – Safin, G. Thorell, Konečný. Hosté: Kacetl (Mazanec) – M. Doudera (A), Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Voženílek, Daňo – Kurovský, Hudáček, Buček – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Hrňa, Haas, Lyszczarczyk. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Brejcha, Malý Stadion O2 arena, Praha