Zábranský hledá posily, pro Šalého chce víc času. Kdy se vrátí na lavičku?

Je začátek prosince a něco tady neštymuje. Kometa dosud neudělala v sezoně žádný trejd, nezatřásla kádrem. Klid před bouří? Nebojte, Libor Zábranský se nezměnil. V merku změny má, i budget na ně. Jen čeká na vhodná jména na trhu. „Vylučuju, že bych nebyl aktivní,“ pousmál se brněnský boss. Přál by si do obrany reprezentanta Michala Jordána, jenže ten míří po konci v KHL podle informací Sportu do Švýcarska.

V kanceláři máte položený bič. Koho vypráskáte?

„Ten mi dal Lojza Hadamczik k narozeninám. Prý to není bič na hráče, ale na trenéry.“ (směje se)

Tím jste čas od času i vy. A nejste v extralize jediný majitel klubu, který chodí na střídačku. Kromě vás ještě Martin Straka v Plzni a Jan Tomajko v Olomouci. Co je to za tradici?

„Naprosto upřímně. Já tvrdím, že se u nás v hokeji zaspalo patnáct let. Nejen v mládeži. Je nedostatek rozhodčích i trenérů. Jejich vzdělávání a výchova nových se zanedbaly. V tomto vidím obrovský problém. Není normální, že my jako majitelé klubu jdeme na střídačku. Miloš Hořava si vzal k sobě kolegu ze Švédska a ví, co dělá. Ten člověk přinese nový vhled jako Kari Jalonen u reprezentace. Musíme vychovávat nejen hráče, ale i trenéry. Ještě to bude nějaký čas trvat.“

Dá se tedy říct, že lepíte díru.

„To bych zase neřekl. Honza Tomajko i Stračena tomu mají hokejově hrozně moc co dát. Měli skvělé kariéry, Martin byl úplně top hráč. O sobě mluvit nechci. Ale samozřejmě, kdybychom tady měli spoustu dobrých trenérů, čekajících na práci, určitě zvolíme jinou cestu. Máme dost jiných starostí. Na druhou stranu, jsou to naše kluby, tak se o ně staráme. Je to přirozené. Hlavně se nesmíme uzavřít před světem. Máme svou identitu a jí se musíme držet. Ale hokej se vyvíjí, jsou nové systémy. Já jako trenér jsem jinde než v roce 2015.“

Nejen útočník Jakub Flek poznamenal, že herní styl Komety víceméně kopíruje český národní tým, kde děláte asistenta Karimu Jalonenovi. Sedí to?

(usmívá se) „Zatím mi to nepřipadá.“

Ale přál byste si to, že?

„Chtěl bych, aby kluci hráli agresivní hokej, forčeking. Ale na to musíte mít nachystané nohy. A musíme si říct, že teď nám to nejezdí. Musíme to zpětně probrat. Ani příprava nebyla dobrá. Prohráli jsme 1:7 ve Vítkovicích, což je nepřijatelné. Nejen pro mě. Pro všechny Komeťáky. Ty obrovské vlny se mi nelíbí. Něco s tím budeme muset udělat a