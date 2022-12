Čermák začal výhrou, ale radši by byl šestý a asistent. Šaška nečekejte

Znáte klišé o novém koštěti, co dobře mete. České Budějovice zvolily trochu jinou akci, smeták nechaly, jen se vyměnila násada. David Čermák povýšil na hlavního trenéra z asistenta, Jaroslav Modrý skončil. Motor hned uspěl 4:1 v Hradci. Nový kouč si ale povzdechl: „Kdykoliv se odvolává trenér, je to nepříjemný. Byl bych radši šestý a dál asistent trenéra.“

Je to docela pikantní situace. David Čermák na Kladně vyrostl, hrál tam extraligu. V mládeži vyrůstal vedle Jaromíra Jágra, klub pak trénoval, v roce 2020 s ním spadl do 1. ligy. Jako trenér nepůsobil nikde jinde než u Rytířů. V létě se přesunul do Českých Budějovic, kde měl dělat asistenta Jaroslavu Modrému.

Plány se mění. Modrý 25. prosince slyšel, že končí, tým přebírá Čermák. Mise zní: udržet Motor dál mezi smetánkou, žádná baráž, žádné starosti. Tím pádem musí jeho tým zašlapat Kladno. Jeho Kladno. „Mně je úplně jedno, koho zašlapeme pod nás. Jen někdo to být musí,“ odvětil.

První zápas Českých Budějovic pod novým koučem? Za jeden trénink toho úplně moc nezměníte. Navíc nepřichází „wau“ efekt, kdy se zjeví úplně nový kouč a každý se před ním přetrhne, protože nezná vaši historii v sezoně. „Podle mě nejde ale o nějaké změny systému, spíš je hlavní, aby kluci všechno dodržovali,“ nastínil svoji cestu Čermák. To potvrdil i zkušený útočník Lukáš Pech: „My se snažíme hrát pořád stejně, je jedno, kdo stojí na střídačce. V Hradci jsme ukázali, že můžeme takové zápasy zvládat, jen je potřeba, aby každý jednotlivec přistoupil k utkání zodpovědně.“

Vedení Motoru už v říjnu dalo Modrému veřejné ultimatum, tehdy na nájezdy klub vyhrál proti Plzni, vyhazov se nekonal. Změna nastala až o Vánocích. „Je to věc vedení, my jsme tady od toho, abychom hráli,“ spustil Pech. Pak pokračoval vzpomínkou na bronz: „Odvolání Jardy nás samozřejmě mrzí, protože jsme s ním zažili krásnou minulou sezonu. Namlsali jsme lidi, fanoušky, sponzory, vedení. A najednou výsledky nejsou. Potápíme se někde dole, ale neděláme to naschvál.“

Dotazy na změnu na trenérském postu mu ale moc dobře nedělaly: „Hledáte senzaci. V Hradci jsme hráli pořád stejně. Nic jsme neměnili, maximálně trochu obranu, že jsme byli trochu níž.“

Motor dál hrál dozadu, přes noc nepřišla žádná revoluce. Jen se dařilo kousavý defenzivní hokej plnit celý zápas, hra fungovala bez výpadků. Když k tomu přičtete, že velmi slušně zachytal Jan Strmeň a Hradec vypadal hodně nešťastně při každé ze svých přesilovek? Narodila se výhra 4:1.

Debut Čermákovi vyšel. „Kdykoliv se odvolává trenér, je to nepříjemný. Byl bych radši šestý a dál asistent trenéra,“ hořce se pousmál.

Situaci svého týmu vidí poměrně střízlivě: „Budeme bojovat o každý zápas až do konce sezony. Musíme sbírat body co nejčastěji, ať se dostaneme do nějakých klidnějších vod.“ Ano, frnknout Kladnu, ideálně pod sebe namáčknout Karlovy Vary. Pak se otevře cesta do play off.

Převzetí týmu s Čermákem prý nikdo z vedení dlouze neřešil: „Přišli za mnou, že to takhle provedeme.“ Pro něj je to i šance ukázat, jak dovede se „svým“ týmem pracovat. Přeci jen, pro nového kouče Motoru je to první opravdová štace, kde nemá majitele na střídačce, nebo nemusí řešit, zda dorazí na trénink, nebo ne. Teď je opravdovým šéfem. Nebo měl by být.

K ruce v lednu dostane ještě Jiřího Novotného, bývalého reprezentačního kapitána. V minulé sezoně právě i jeho energie nakopla Motor k velkému výkonnostnímu skoku, přímému skoku do čtvrtfinále a pak ke třetímu místu. Jenže to měl ještě brusle, hokejku, dres.

„Jirka je hráč, který si toho zažil jako málokdo. Hrál NHL, KHL, má medaile z reprezentace, navíc tady kluky dobře zná. Je to neskutečně pozitivní člověk, což nám v našem současném rozpoložení může pomoct,“ přiblížil Čermák Novotného roli. Podobné pozici ovšem Jaroslav Modrý v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz říkal roztleskávač, šašek. „Ne, žádný šašek to opravdu nebude,“ odmítl Čermák.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:37. R. Pavlík Hosté: 22:01. Percy, 39:39. Vopelka, 57:53. Pech, 59:33. Vopelka Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Piegl – Doležal, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Lalancette, Jergl – Moravec, Štohanzl, Kel. Klíma. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Koláček, M. Toman, Přikryl – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Komárek, Lhotský Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4402 diváků