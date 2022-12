Motoru došla trpělivost: trenér Modrý skončil, mužstvo povede Čermák

„V minulé sezoně nás trenér Modrý dovedl k velkému klubovému úspěchu, proto jsme nechtěli dělat nějaká unáhlená rozhodnutí a i v letošní sezoně jsme dlouho věřili, že dokáže chod věcí zlepšit. Bohužel výsledky ani nadále nemají vzestupnou tendenci a my už zkrátka musíme jednat,“ uvedl generální manažer Stanislav Bednařík na klubovém webu.

České Budějovice jsou v současnosti v tabulce předposlední s náskokem čtyř bodů na čtrnácté Kladno a mají ze všech týmů nejhorší bilanci na kluzištích soupeřů. Nově složený realizační tým povede Motor poprvé v pondělním zápase 31. kola na ledě Hradce Králové. Zatímco Mountfield bude usilovat o pátou výhru v řadě, Jihočeši se budou snažit zabrat po dvou porážkách.

Dvaapadesátiletý Čermák už byl v sezoně jednou blízko posunu na pozici hlavního trenéra. V polovině října dalo vedení Motoru kouči Modrému po sérii devíti porážek ultimátum, že tým musí porazit Plzeň. Jihočeši porazili Škodu 3:2 po samostatných nájezdech.

Nyní si vedení hodně slibuje i od příchodu Novotného, který v minulé sezoně naskočil do sestavy nejprve dočasně a nakonec dohrál celý ročník. I jeho zásluhou Motor postoupil do semifinále play off a obsadil celkově třetí místo. V létě se ale bývalý vynikající útočník vrátil k práci hráčského agenta.

„V minulém ročníku byl Jirkův příchod zásadní mimo jiné pro velmi dobrou atmosféru v kabině. A když už se rozhodl, že nebude pokračovat v hráčské kariéře, věříme, že Motoru může pomoci jako velká osobnost českého hokeje i na lavičce,“ řekl prezident klubu Roman Turek.

České Budějovice jsou pátým týmem v soutěži, jehož vedení v sezoně odvolalo hlavního trenéra. Nejrychleji skončili v Plzni Václav Baďouček a Miloš Říha, místo kterých mužstvo převzal Petr Kořínek. Následně byl v Litvínově odvolán Vladimír Růžička, na Spartě skončil Pavel Patera a naposledy v Brně Martin Pešout.

