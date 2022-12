Vyhozený Modrý: Nečekal jsem to. Na co v Motoru potřebují roztleskávače?

Jak se vám daří vstřebávat odvelení od týmu, s nímž jste v minulé sezoně dosáhl na třetí místo?

„Děláte nějakou práci, jste na ni hrdý, a když přijde tahle situace, není to jednoduchý… Tak ale, už jsem starší, už se mi to jednou stalo a vím, čím si budu procházet.“

Nečekal jste, že vám vyhazov akutně hrozí? V říjnu jste si procházel veřejným ultimátem a ani teď se Motor nedokázal vzdálit blízkosti dna. Navíc poslední domácí zápas s Litvínovem (2:5) se ani trochu nepovedl.

„Upřímně, moc jsem to nečekal. Spíš jsem čekal, že teď už vedení pochopilo, že kluci jdou za mnou. Předpokládal jsem, že dostanu prostor otočit to. Takže ne, nečekal jsem to. Už to jejich zveřejněné ultimátum mě překvapilo. Tyhle věci jsem dosud nezažil a vyrazilo mi dech. Tahali to po novinách, udělali z toho bublinu. Věřil jsem, že jim došlo, že něco umím a že s klukama něco dokážu. A že se z téhle situace dostaneme. Dostal jsem krásný vánoční dárek.“ (s hořkým úsměvem)

Na veřejnost se oznámení o vašem konci dostalo 25. prosince v pozdním odpoledni. Kdy jste s ním byl seznámen vy?

„Zrovna jsem si chtěl s manželkou rozbalit dárky. Tak tenhle byl první.“

Nesouhlasíte s argumenty vedení? Padla slova o nespokojenosti s výsledky, výkony, které neodpovídají kvalitě kádru a potřebě jednat.

„Nečetl jsem to, nekomunikoval jsem o tom s nimi. Nevím, jestli to celé plánovali za mými zády, zda komunikovali s mými asistenty. To je mi vlastně úplně jedno. Dělal jsem si práci, jak nejlépe umím, mám naprosto čistý štít.