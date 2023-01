Kometa na Hané oprášila podzimní zbraně. Kotlík nejdřív mlčel, pak fandil

Konec krize? To zas prr, cesta k prosperitě ještě bude krušná a s nejistým výsledkem. Každopádně se Martincův a Modrého soubor vhodně naladil na páteční duel pod širým bratislavským nebem proti mistrovskému Třinci. Rutinér Martin Zaťovič skóroval po dvaceti hluchých zápasech! Těšil se i z gólu bruslí po Kundrátkově střele. Hlavně, že padl a platil. „Je mi to jedno, o moje góly nejde. Hlavně, že jsme vyhráli,“ ulevil si.

Rozdíl mezi oběma moravskými rivaly byl ve dvou aspektech hry. V kvalitě přesilových her a efektivitě v zakončení. Zatímco domácí Silvester Kusko nesvedl zblízka zamést puk do prázdné klece, Andrej Kollár ji při závěrečné power play z dálky trefil. Před ním skórovali další tři střelci v bílo-modrém. „Výsledek je pro nás krutý,“ povzdechl si za poražené Kusko.

Kotlík příznivců brněnských barev v první třetině znovu na protest mlčel. Když viděl, že borci bojují, byť jim práce nejde v každém střídání od ruky, začali povzbuzovat. Po výhře nastal vítězný rituál s klubovou hymnou a spokojeně sedícími hokejisty u modré čáry.

Následovalo bušení holí do plexiskla a veselý odchod do šatny, kde začal vyhrávat oblíbený song Raketou na Mars od Věry Špinarové. Takže vše odpuštěno? „Je to těžké. Lidem se samozřejmě nelíbí, že prohráváme. Chápu, že jsou naštvaní. Ale děláme, co můžeme,“ ujistil Zaťovič. „Chceme je dostat zpátky na naši stranu a do hlediště, dělat jim radost. V Olomouci jsme hráli aktivně, měli dobré střední pásmo. Zlaté tři body.“

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 1:4. Vzpruha pro hosty, bodoval i Šalé Video se připravuje ...

Slavící chvilky s příznivci Zaťovičovi a spol. v poslední době hodně chyběly. „Snažíme se budovat naši identitu a zase to nastartovat. Doufám, že jsme předvedli ten správný krok správným směrem,“ věřil kouč Jaroslav Modrý, jenž s kolegou Patrikem Martincem poprvé využil služeb stříbrného juniora Eduarda Šalého.

Šoupli ho do třetí formace a na druhou přesilovku. Počítají s ním. „Eda je kreativní hráč. Je to talent a klenot, se kterým musíme pracovat a pomoct mu, aby se dál v hokeji posouval. Jsme rádi, že je součástí Komety,“ prohlásil Modrý.

Zatímco jeden tým začal černou šňůru zmizíkovat, druhý se točí v kruhu porážek. Hanáci vyhráli jediný z posledních šesti zápasů. Citelně jim schází ofenzivní tahoun Jan Káňa a ostatní marodi, kteří se vrátili do akce, jsou nerozehraní. „Mají za sebou jeden, dva tréninky. Byli jsme rozsypaní. Asi to bylo na konci znát,“ vyprávěl útočník Kusko. „Ve třetí třetině nám chyběl drajv,“ potvrdil hlavní trenér Jan Tomajko.

Slovo „krize“ rázně odmítl. Věří, že až se dá mužstvo znovu zdravotně do kupy, vrátí se úspěšné výsledky. „Hodně kluků bylo nemocných, potřebují si odpočinout a někteří potrénovat. Není to ono. Hodí se nám, že hrajeme až v úterý,“ dodal Tomajko.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:21. Plášek ml. Hosté: 33:38. Flek, 45:10. Holík, 55:02. Zaťovič, 58:52. Kollár Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – Orsava (A), Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Nahodil, Kusko – Olesz, Anděl, Klimek. Hosté: Furch (Kavan) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Koblížek, Strömberg, Süss. Rozhodčí Hribik, Pražák – Gebauer, Kis Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5 142 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE