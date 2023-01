Ať má Jarda hlavu nahoře, vzkazuje Jágrovi útočník Dynama Radil

„Hlavně by měl mít Jarda hlavu nahoře," vzkazuje v nadsázce útočník Dynama Lukáš Radil. „Moc se těšíme. Každý zápas, kdy můžete nastoupit proti takové legendě, je svátek. Kdo hokej sleduje, ví, že poslední utkání hraje Jarda skvěle, navíc dává hezké góly. Bude to velký večer,“ doplňuje Radilův spoluhráč Tomáš Zohorna.

Den před utkáním společně převzali klíče k vozu Škoda Kodiaq v rámci projektu Náš lídr. Ten oceňuje každý měsíc nejproduktivnějšího hokejistu Tipsport extraligy. Radil triumfoval v říjnu, Zohorna v listopadu. Oba si prémiového vozu užijí jeden měsíc. „Začnu já. Férově jsme si střihli a já vyhrál,“ směje se pětatřicetiletý Zohorna.

S řízením mají oba bohaté zkušenosti i ze zahraničí, kde působili. „V Rusku jsme jezdili sdílenými vozy, navzájem jsme si je půjčovali," líčí dvaatřicetiletý Radil. „Přes Moskvu to bylo docela nepříjemné, zácpy byly velké a řidiči tam jsou méně ohleduplní. Člověk se naučil mít trošku ostřejší lokty. Zato v Americe naopak bylo všechno v pohodě. Hodně se mi líbilo, že doprava smíte jezdit i na červenou,“ vzpomíná bývalý hráč Spartaku či San Jose.

To Zohorna si řízení v Rusku rád odpustil. „Byla to divočina. Ale loni jsem hrál ve Švédsku a tam je provoz fajn. Lidé jsou opatrní, je i nižší maximální rychlost. Bylo to na pohodu, ostatním řidičům můžete věřit."

Až na výjimky se považují za klidné řidiče. „Ne, že bych se rozčiloval, ale ve své řidičské kariéře mám momenty, na které nejsem zrovna pyšný,“ přiznává Radil a Zohorna přitakává. „I já se občas naštvu, když někdo udělá nějakou kravinu, to ho i vytroubím. Ale většinou se snažím brát všechno s nadhledem a respektem.“

Rozdílná je u obou útočných pardubických es volba zvukového doprovodu za volantem. „Hodně poslouchám rozhovory, podcasty. Ale teď v autě vozím hlavně malého syna, takže hrají spíš pohádky a písničky pro děti. Jen výjimečně mám čas na oblíbenou muziku,“ svěřuje se Zohorna. „To já jsem vyloženě komerční typ, takže poslouchám všechna zprofanovaná rádia. Občas si ale pustím i něco svého, třeba Coldplay,“ reaguje Radil.

Dnes ale mají jiný plán, v týmovém autobuse si užít vítěznou cestu domů z Kladna. Pardubice jsou před duelem jasným favoritem, od začátku sezony plní tým kouče Rulíka roli jednoho z hlavních adeptů na titul.

„Už před sezonou nějaké předpoklady byly, když se člověk na tým podíval. Ale věděli jsme dobře, že jména na papíře ještě nic neznamenají. Šli jsme zápas od zápasu, chytili jsme začátek sezony, to nám dodalo sebevědomí. Teď se na téhle vlně snažíme udržet,“ říká Radil. „V kabině je pohoda, vždycky je fajn, když tým vyhrává. Jsme rádi, že všechno klape, jak má,“ souhlasí Zohorna.

Hned v pátek čeká Dynamo další třaskavá bitva, domácí derby s Hradcem Králové. A dá se čekat zaplněná aréna. „Derby je vždycky nabité, fanoušci vytvoří parádní atmosféru, díky tomu jsou to pokaždé strhující zápasy. Těším se na každý, ale proti Hradci je to ještě speciální,“ tuší Radil. „Minulý zápas proti nim se nám moc nepovedl,“ připomíná Zohorna prosincovou porážku 0:4. „Ale o to větší motivaci budeme doma mít. Lidi tyhle zápasy prožívají hodně emočně, s Hradcem jsou to vždy velké bitvy,“ zdůrazňuje zkušený forvard.

A aby se to nepletlo, v neděli zakončí Pardubice soutěžní týden doma znovu proti Kladnu...

