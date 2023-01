Pardubice si stěžují na sudí: Jsme poškozováni. Chtějí více přesilovek

Vedení extraligových hokejistů Pardubic se na klubovém webu pozastavilo nad výkony rozhodčích v dosavadním průběhu sezony. Dynamo by podle jeho soudu mělo hrát výrazně více přesilových her. Východočeši, kteří v závěru třetí čtvrtiny základní části extraligu vedou, mají na kontě více vyloučených hráčů než soupeři, proti kterým nastupují. A to je podle Pardubic nelogické.

„Neradi se stavíme do role týmu, který si stěžuje na nevyváženost výkonů arbitrů, jenže 37 odehraných zápasů je dostatečný vzorek pro to, abychom měli dojem, že jsme poškozováni. Celé to jde proti hokejové logice. Jako kvalitní tým, který vévodí extralize, máme v kádru celou řadu technických hráčů, kteří jsou zároveň silní na puku. Všude ve světě je trend chránit hokejovost na úkor hrubé síly. U nás se to nedaří a doplácíme na to,“ uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický.

Východočeši hráli ve 37 zápasech v oslabení ve 133 případech a jsou šestým nejvylučovanějším týmem v extralize. Přesilovou hru si ale zahráli jen stokrát a mají tak v této statistice nejhorší bilanci. Nejvíce trestů dostaly druhé Vítkovice a nejvíce přesilovek si zatím zahrály České Budějovice.

„Když jsme si zápasy analyzovali, došli jsme k tomu, že nejvíce jsme biti v situacích, kdy protivníka přehráváme a soupeři se nás snaží rozhodit nejrůznějšími způsoby. Právě v těch chvílích dochází k přehlížení zákroků, které by mohly zápasy jednoznačně převažovat na naši stranu,“ podotkl Salfický s tím, že se klub rozhodl veřejně ozvat i proto, že se blíží klíčová část sezony play off. „Jde ale i o ochranu hráčů. Zákroky na ně se opakovaně přehlížejí a my se musíme za tým postavit,“ řekl.

Dynamo, které před sezonou výrazně posílilo kádr a chce útočit na titul, podle sportovního ředitele v poslední době více než týmové výkony řeší rozhodování arbitrů. Jako příklad Salfický uvedl nedělní zápas 38. kola v Litvínově, který Pardubičtí vyhráli 2:1, v jeho průběhu ale nehráli ani jednu přesilovou hru. Rozhodčí Adama Kiku a Luďka Pilného po jeho skončení ale nekritizovali jen proto, že to zakazuje v den zápasu herní řád soutěže.

„Jako bývalý hráč většinou dokážu posoudit zjevný faul i hraniční zákroky. Když jsme ale za hraniční faul čtyřikrát za zápas vyloučení a na druhé straně se to čtyřikrát přejde, je to frustrující. Hráči jsou podráždění a v kabině musíme neustále apelovat na to, že nebudeme řešit osobní věci, ale pouze hokej. Je to únavné, ale jsme hrdí na tým, jak to zvládá,“ uvedl bývalý vynikající útočník a v současnosti skaut Dynama Petr Sýkora.

