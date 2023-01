Estephan o českém fandění: Úplně jiná káva než v Kanadě. Proč vzal Litvínov?

V mládeži oblékl národní dres Kanady, platil za velký talent. Do NHL se ale Giorgio Estephan nikdy nedostal. Neprosadil se dokonce ani ve farmářské AHL. „Netuším, čím to je. Třeba na mě moje životní šance pořád čeká,“ říká tahoun Litvínova v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Ještě nedávno trénoval rodák z Edmontonu s Connorem McDavidem nebo Austonem Matthewsem, teď brázdí druhým rokem extraligové ledy. Zamiloval si hlavně českou kulturu fandění.

Odmala chodil na zápasy Edmontonu Oilers. Poznal, jak dovede být tradiční bašta NHL poblázněná hokejem. Až v Česku však Giorgio Estephan zřel, jak hlasití a oddaní dovedou hokejoví fanoušci být. „Dokonce života nezapomenu na jednu věc, jak mi v prvním extraligovém zápase hlukem zvonilo v uších. Připadal jsem si, jako bych měl hlavu mezi činely,“ usmívá se útočník a ofenzivní lídr litvínovské Vervy.

Už jste si v Litvínově zvykl?

„Teď už ano. S klidem můžu říct, že jsem tady doma. Mám to tu moc rád. První měsíce ale snadné nebyly, to přiznávám. Měl jsem pocit, že tu kromě hokeje není moc co dělat. Denní rutina byla pokaždé stejná. Pár restaurací, pokaždé stejný obchoďák. Teď si naopak užívám. Zná mě prodavačka i sousedi. Nejtěžší ze všeho byl ale jazyk, naštěstí mi kluci v týmu pomohli.“

Jak jste na tom s češtinou teď?

„Už něco zvládnu, zlepšuju se. Třeba v restauraci už si zvládnu objednat jídlo, i když zrovna tam je to občas těžké. Vaše jídla se jmenují všelijak, mají různé názvy, takže se občas musím zeptat, co si vlastně objednávám. (směje se) Ohromně mi taky posloužil Google Translator, kde stačí vyfotit text a zobrazí se vám překlad. Většina lidí se tu ale dorozumí anglicky, takže nemám problém se domluvit.“

Jak se vůbec stalo, že jste se ocitl v Litvínově?

„Všechno začalo mým rozhodnutím odejít z Ameriky a zkusit Evropu.