Jágrův záskok Indrák dostal příkaz, tak šel do první lajny: Je to odměna

Už při nedělní porážce v Pardubicích 2:4 vznikl krizový nápad, který se překulil do úterního extraligového kola. Šlo o sesun Jaromíra Jágra níž o dvě patra do třetí formace a vytažení Miroslava Indráka do elitní lajny. Důvod? Vzít aktuální formu pana majitele, umístit ji do jiné části sestavy, aby účinnost ofenzivních formací získala větší hloubku. Kladno tím zariskovalo přiškrcením solidních kombinačních hrátek tandemu Jágr – Plekanec, realizační tým zároveň cítil, že musí něco provést. Trefa. Vyplatilo se. Nové seskupení Rytířů přetlačilo Liberec 3:2 a přiblížilo si předposlední Motor na čtyři body. „Velká úleva,“ pravil Indrák po boji.

Nahrazovat v první řadě Jaromíra Jágra není jen tak. Jak to zaměstnává hlavu hráče?

„Abych byl upřímný, řekl jsem si, že první lajna je za odměnu. Přišlo mi lepší vzít to takhle, než se tím zbytečně svazovat. Hrát s Tomášem Plekancem je paráda, je to hrající legenda. Jsem za to rád a snažím se pořád učit. Že to dnes vyšlo, je super. Kdyby tam místo mě hrál někdo jiný, vezme za to taky. Takhle už jsme dohrávali v Pardubicích, měli jsme tam ke konci pár šancí, trenéři si asi řekli, že to zkusí i proti Liberci.“

Bylo to tak, že sám Jágr přišel v Pardubicích s tím, že se přehodíte?

„Jo, bylo to tak. Jarda přišel a řekl, že mám jít místo něj do první lajny. Dostal jsem příkaz a víc nad tím nepřemýšlel. Šel jsem z třetí do první lajny na pravé křídlo. Zas tak moc se pro mě nezměnilo. Jarda je pořád dobrý hráč, jsme rádi, že ho tady máme, protože se od něj stále můžeme učit.“

Plekancova žabička jako nahrávka na váš gól byla luxusní, co říkáte?

„Co k tomu říct? (usmívá se) Pleky to má pořád v rukách, bylo mojí povinností dát gól. Takhle bych to řekl.“

Kladno prohrálo sedm utkání z posledních osmi a do toho se k vám dostavil rozjetý Liberec. Pociťujete velkou úlevu po jeho skolení?

„Velikou… Víme, o co hrajeme, byl to důležitý zápas, už v pátek nás ale čeká další. Nezbývá než dobře zregenerovat, dobře se najíst a máme dva dny na to připravit se na další důležitý zápas s Kometou.“

Kladno - Liberec: Parádní žabka Plekance. Indrák lehce překonal Kváču, 1:0 Video se připravuje ...

Rozhodl povedený start, kdy jste v deváté minutě vedli 2:0?

„Prvních deset minut jsme hráli dobře, pak jsme z toho trochu ustoupili. Naštěstí z toho Liberec nedal gól. Ale pak jsme ve druhé části udělali dva fauly, soupeř se do toho dostal, stalo se z toho vyrovnané utkání. Naštěstí jsme pak využili přesilovku na 3:1 a tím jsme zápas rozhodli.“

Nicméně po Dotchinově třetí trefě jste za chvíli inkasovali… Zase jste museli být na špičkách.

„Tak my jsme na špičkách v podstatě celou sezonu. Za výhru jsme rádi, teď to bude chtít potvrdit v pátek.“

Jak se vám hraje s nožem na krku?

„Není to úplně jednoduché, ale každý z nás ví, o co jde a musí se s tím umět popasovat. A podle toho k tomu přistoupit.“

Dole v tabulce přituhuje, věnujete dění v tabulce kolem vás velkou pozornost?

„Vůbec to nesleduju, abych pravdu řekl. Ale vždycky se to ke mně nějak dostane. Zhruba mám povědomí, kolik má kdo bodů, ale abych se na to denně díval, to ne. To by nebylo úplně dobrý. Každopádně my nic nebalíme, věříme, že urveme třinácté místo a v baráži neskončíme. Bude to náročný, ale věříme, že to zvládneme. V pátek musíme proti Kometě navázat na dnešní výhru.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE