Pusť aspoň jeden, hecovali třinečtí fanoušci Willa. Neslyšel jsem, řekl

Aspoň jeden! Skandovali třinečtí fanoušci v závěru bitvy s Pardubicemi (0:4). Brankář Roman Will byl proti. Chytal skvěle, připsal si čtvrtou nulu sezony. „Neslyšel jsem,“ pousmál se Will. „Soustředil jsem se sám na sebe a jsem rád, že jsme zvládli tak těžké utkání proti kvalitnímu týmu.“

Dobře odmakaný zápas celého týmu?

„Jednoznačně! Hráli jsme od prvního do posledního jako jeden a vyplatilo se. Odpracovali jsme to.“

Oceláři vás minule vynulovali u vás doma (3:0), takže jste jim to vrátili?

(usměje se) „Jak to bylo 3:0, tak jsem si říkal, že to je úplně totožné utkání jako minule. Dva kvalitní týmy hrají proti sobě, dobrý hokej. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Bylo to stejné i v ohledu chyb, ke kterým jste Třinec donutili? A pak je potrestali?

„Góly většinou padají po chybách. Dobře jsme bruslili, měli jsme dobrý pohyb i na to, že jsme jeli až v den zápasu a docela dlouhou cestu. Musím kluky hodně pochválit.“

Cítil jste, že budete mít „nulový“ zápas?

„Já nikdy nepřemýšlím nad tím, jestli to bude nulový zápas, nebo ne. Samozřejmě jdu do každého s tím, že chci vychytat nulu a vyhrát. Ale pak tomu nechám volný průběh a soustředím se jenom sám na sebe. A někdy to dopadne s nulou, jindy ne. Důležitá je výhra, navíc v Třinci. Hodně si jí vážím.“

Třinec - Pardubice: Další chyba domácí obrany. Tentokrát ji využil Hyka, 0:3 Video se připravuje ...

V první třetině mohl Marko Daňo střílet do odkryté brány v přesilovce, překazil mu to Peter Čerešňák. Spolupráce s beky funguje, jak má?

„Jednoznačně. Máme hrozně kvalitní tým a nulu nikdy gólman neuhraje sám. I kdybych měl sebelepší zápas, tak k tomu bylo spoustu zablokovaných střel, spousta dobruslení. Je to týmový sport a kluci mi hodně pomohli. Jak jsem říkal, hráli jsme jako tým.“

Šancí měli Třinečtí zejména v první třetině hodně, vybavíte si klíčový moment?

„Myslím, že právě celá první třetina byla klíčová. Třinec měl velký tlak a my jsme to zvládli, ubránili.“

Skvěle chytal i Marek Mazanec, povídali jste si už po druhé třetině. Co jste si říkali?

„Já jsem z Mazim výborný kamarád, v Plzni jsme spolu vyrůstali a trávili spolu hodně času. Hodně mě překvapilo, jak tam jednu šanci ustál na nohách, tak jsem se ho zeptal, jak to dělá. (usmívá se) Mazi je kvalitní gólman, ukazuje to každý zápas, je fajn proti němu nastupovat a porazit ho.“

Zmínil jste třinecké šance, zřejmě největší měl Libor Hudáček ve 29. minutě za stavu 0:1. Mohl střílet do odkryté brány a přihrával ještě. Co se vám honilo hlavou?

„Možná ho překvapilo, že jsem relativně vyjel, ale chtěl to asi ještě připravit hráči do lepší pozice. To se stane. Hudy je skvělý střelec, věřím, že v dalším utkání dá gól.“

Třinec - Pardubice: Hudáček místo zakončení ještě přihrával na Chmielewskeho Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27:50. A. Musil, 44:07. Štetka, 52:09. Hyka, 57:24. L. Sedlák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), J. Jeřábek, Havránek, Roth, Čukste – M. Růžička (C), Voženílek, Svačina – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Will (Nečas) – Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, J. Kolář (A), Koudelka – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), Štetka – T. Zeman, Poulíček (C), Paulovič – Vondráček, A. Musil, Mandát. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lhotský, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 322 diváků