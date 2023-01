SESTŘIHY: Dynamo si zastřílelo, slaví i Kladno. Kometa dala kuriózní gól

Suverénní výhra Dynama v Třinci

Oceláři podlehli doma Pardubicím 0:4 a počtvrté za sebou nebodovali. Skóre otevřel ve 28. minutě Adam Musil a ve třetí třetině zvýšili Pavol Štetka, Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák. Lídr soutěže zvítězil v desátém z posledních 11 utkání a Roman Will udržel čtvrtou nulu v sezoně. Oceláři dali během série proher jen tři branky a navíc se jim zranil v dolní části těla Marko Daňo, nejlepší střelec aktuálního ročníku.

V úvodní třetině gól nepadl, ale před oběma brankami bylo rušno. Domácí propadli už v úvodním střídání, Cienciala ale nevyzrál na uzdraveného Mazance s bekhendovým blafákem. Na opačné straně Daňo promáchl před odkrytou brankou a po ráně Doudery zvonila za Willem branková konstrukce. Další gólovou šanci hostům nabídl chybou Jeřábek, ale osamocený Hyka neprostřelil Mazance.

Skóre se poprvé měnilo ve 28. minutě. Adam Musil přihrával z pravé strany na levou, ale od těla obránce, který se položil na led, se k němu puk vrátil a pohodlně doklepl puk do sítě. Mazanec reagoval na pohyb přihrávky. Pardubice daly gól Třinci po 115 minutách. O chvíli později měl na hokejce vyrovnání Hudáček, ale místo střely do odkryté branky zbytečně přihrával Chmielewskému.

Jinak hrozily hlavně Pardubice. V sólovém úniku ale Vondráček nenašel mezírku mezi betony Mazance. Poté se třinecký gólman ještě vytáhl v souboji s Paulovičem, jehož gólovou šanci ukryl v lapačce.

Pardubice se dočkaly ve 45. minutě. Štetka zachytil v útočném pásmu rozehrávku, vybruslil si mezi kruhy a zvýšil milimetrovou střelou o tyčku. Třinec se tlačil dopředu, ale šance narůstaly na hostující straně. Radil ještě v úniku neuspěl, ale špatnou rozehrávku Jeřábka potrestal zblízka Hyka. Domácí v závěru promarnili dvě přesilové hry a Sedlák v 58. minutě po hrubce Marinčina proměnil sólo kličkou se zakončením mezi betony.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Řeknu dvě věci. Nabídli jsme hostům spoustu jasných puků, ze kterých měli samostatné nájezdy a byli z toho úspěšní. Druhou věcí je, že se natrápíme na vstřelení branky. Když se obojí spojí dohromady, tak z toho rezultuje dnešní výsledek."

Radim Rulík (Pardubice): „Viděli jsme kvalitní a vyrovnané utkání. Rozhodlo, že nám výborně zachytal gólman (Roman Will). Pochytal šance Třince a my jsme byli šťastnější v koncovce."

SESTŘIH: Třinec - Pardubice, 0:4. Oceláři prohráli čtvrtý zápas v řadě za sebou Video se připravuje ...

Góly Domácí: Hosté: 27:50. A. Musil, 44:07. Štetka, 52:09. Hyka, 57:24. L. Sedlák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), J. Jeřábek, Havránek, Roth, Čukste – M. Růžička (C), Voženílek, Svačina – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Will (Nečas) – Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, J. Kolář (A), Koudelka – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), Štetka – T. Zeman, Poulíček (C), Paulovič – Vondráček, A. Musil, Mandát. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lhotský, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 322 diváků

Boleslav si zastřílela

Mladá Boleslav porazila Olomouc 4:0 a připsala si čtvrtou domácí výhru za sebou. Čtvrtým čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Filip Novotný. Bruslařský klub ve vzájemných duelech proti Hanákům uspěl poprvé po čtyřech porážkách.

Olomouc mohl poslat hned v první střídání do vedení Káňa, ale v úvodní šanci zápasu napálil jenom brankáře Novotného. Skóre se však poprvé měnilo před polovinou první třetiny. V úvodní přesilovce zápasu trefil domácí Roman puk do Škůrkovy brusle pro hosty tak nešťastně, že ten následně proskočil pod betonem gólmana Konráda do branky. Blízko vyrovnání byl v 18. minutě Orsava, ale ve svém úniku trefil jenom připravenou Novotného lapačku.

Ve druhé třetině to byla spíše úporná bitva s řadou nepřesností na obou stranách. Dvacet vteřin před polovinou základní hrací doby dostal ale Švéd Söderlund za nebezpečnou hru vysokou holí dva menší tresty a před hosty byla možnost dlouhé přesilovky. Během čtyřminutového oslabení ale domácí gólman čelil pouze třem střelám Hanáků a zbylé šly vedle nebo do blokujících obránců.

Další gól tak vstřelila opět Mladá Boleslav. Olomoučtí ve 42. minutě chybovali v rozehrávce, což potrestal střelou mezi Konrádovy betony Najman. O osm minut později se trefil podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu Kelly Klíma a bylo to už 3:0 pro domácí Bruslařský klub. Ten byl při chuti a další gól přidal ještě Lunter.

Hlasy trenérů:

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Z naší strany to byl dobrý zápas, podtržený parádním výkonem gólmana (Filipa Novotného). Konečně jsme využili přesilovku, kterou jsme si pomohli a dostali jsme se do vedení. Zlomovým momentem utkání byla ubráněná čtyřminutová přesilovka Olomouce. Pak už to musela Olomouc otevřít a my jsme to potrestali. Dobrý výkon celého týmu přinesl tři body.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Zápas jsme nezačali špatně, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale bohužel jsme je nedali a Boleslav využila přesilovou hru. Druhou třetinu jsme také neodehráli špatně, ale bohužel jsme nevyužili dlouhou přesilovku, což byl asi rozhodující moment, protože Boleslav hned na začátku třetí třetiny odskočila a pak už jsme se do toho tlačili na sílu. Ale šance jsme si už nevytvářeli. Boleslav nás pak potrestala, protože jsme hru víc otevřeli. Bohužel domácí dnes byli produktivnější.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc, 4:0. Hanáci se dnes neprosadili Video se připravuje ...

Góly Domácí: 09:16. O. Roman, 41:36. O. Najman, 49:54. Kel. Klíma, 52:46. Lunter Hosté: Sestavy Domácí: Novotný (Málek) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – M. Beránek, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček (A). Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa (A), Strapáč, Orsava – Klimek, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Knotek (A), Bambula – Kusko, Anděl, Navrátil. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2458 diváků

Kladno získalo důležité tři body

Kladno porazilo Liberec 3:2 a uspělo po sérii čtyř porážek. Dvěma asistencemi se na výhře Rytířů, kteří jsou i nadále poslední, podílel útočník Martin Procházka. V dresu hostů si dva body připsal obránce T.J. Melancon.

Hosté se sice hned po úvodní buly natlačili do útočného pásma, gólové šance si ale vypracovávali Rytíři. S vyjetím Berana zpoza branky si ale Kváča poradil, stejně jako se střelou Bláhy, po které následovala nepřesná dorážka Dotchina.

Ve 4. minutě ale už Kladno vedlo, když po bekhendové přihrávce Plekance zpoza branky otevřel skóre nový člen elitní formace Indrák. Středočeši pokračovali v aktivní hře a v 9. minutě své vedení navýšili. Zikmund svou akci zakončil dorážkou a se štěstím si připsal třetí gól v sezoně, první od 4. listopadu.

Bílí Tygři se výrazněji před Brízgalou usadili až v závěru první části, snížit se jim ale nepodařilo. Ve druhé části se hosté neprosadili ve dvou po sobě jdoucích přesilových hrách, nebezpečné akce Birnera a Filippiho Brízgala zlikvidoval. V polovině utkání ale Severočeši již snížili, když se přesnou střelou na zadní tyč prezentoval obránce Kolmann.

Domácí kontrovali pokusy Plekance a Dotchina, kladenští hráči ale neuspěli stejně jako ve 42. minutě na druhé straně Melancon. Ve 47. minutě byl vyloučení Nedomlel a Kladno první přesilovou hru v zápase zásluhou tvrdé střely Dotchina od modré čáry využilo.

Liberec ale bleskově snížil. Šance Flynna ještě gólem neskončila, ale obránce Balinskis se v pokračující akci již prosadit. Bílí Tygři dokázali snížit po 47 sekundách hry. Zřejmě nejzajímavější část utkání zakončila Melkova střela do tyče. Kladno nakonec těsnou výhru udrželo a i podruhé v sezoně doma porazilo Liberec 3:2.

SESTŘIH: Kladno - Liberec 3:2. Rytíři zastavili propast z posledního místa Video se připravuje ...

Góly Domácí: 03:34. Indrák, 08:27. Zikmund, 48:02. Dotchin Hosté: 30:30. Kolmann, 48:49. Balinskis Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Indrák – Brodecki, Filip, Beran – M. Procházka, Zikmund (A), Jágr – Melka, Pytlík, O. Bláha II. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Ondráček, Stano – Rampír, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2023 diváků

Flek řídil výhru Komety, dal hattrick

Hráči Brna zvítězili nad Českými Budějovicemi 5:2 a ukončili tak sérii čtyř zápasů bez zisku jediného bodu. Třemi brankami a jednou asistencí se na tom podílel Jakub Flek. Brno se v tabulce posunulo na 10. příčku, Motor klesl na 13. pozici a na poslední Kladno má náskok pouhých čtyř bodů.

Kometa, v jejímž prvním útoku hrála čerstvá posila Zdeněk Okál, se dostala ve 3. minutě velmi lacino do vedení, když ze středního pásma Hrbasem nahozený puk neudržel Hrachovina v lapačce a brněnský obránce si tak připsal svůj první gól v sezoně.

Domácí tuto psychickou výhodu nevyužili. Navýšit vedení mohli Pospíšil, Šalé i Horký, ale českobudějovický gólman výbornými zákroky odčinil svoji chybu při inkasovaném gólu.

Nájezd Gulaše na druhé straně ještě gólem Jihočechů neskončil, až ve 14. minutě se o vyrovnání postaral tvrdou střelou z mezikruží Vondrka.

I úvod druhé třetiny vyšel Brnu na výbornou. Rychlou rozehrávku Furcha posunul Kollár na rychlíka Fleka, který po nájezdu z levého křídla prostřelil Hrachovinu.

Stejný hráč měl na hokejce třetí gól, stejně jako byl blízko vyrovnání Percy, jehož na poslední chvíli odzbrojil Kučeřík. Ve 33. minutě přežila Kometa závar před vlastní brankou, při následném brejku byl faulován Pospíšil, který však nařízené trestné střílení neproměnil.

Dvougólový náskok mohli Kometě zajistit kapitán Zaťovič a Okál, ale prosadil se až opět Flek, který obral před brankou o puk nedůrazného Hovorku a poslal jej za záda Hrachoviny.

Stav po dvou třetinách velel Brnu dobře bránit a nepustit Motor ke kontaktnímu gólu. Ten vstřelil v 51. minutě Doležal v přesilové hře, ale po 14 vteřinách vrátil Pospíšil alespoň dílčí klid na brněnské hokejky, když z pravého křídla prostřelil Hrachovinu.

Brno zodpovědnou hrou v závěru eliminovalo tlak hostí a v poslední minutě svůj výborný výkon korunoval Flek svým třetím gólem v zápase, kterým pojistil vydřenou výhru svého týmu. Brno porazilo Jihočechy na domácím ledě i podruhé v této sezoně.

SESTŘIH: Kometa Brno - České Budějovice 5:2. Hattrick Fleka pomohl domácím zlomit sérii nezdarů Video se připravuje ...

Góly Domácí: 02:08. Hrbas, 21:15. Flek, 38:16. Flek, 50:17. Pospíšil, 59:08. Flek Hosté: 13:20. Vondrka, 50:03. Doležal Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland, Fajmon – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zaťovič (C), Zbořil, Koblížek – I. Sedláček, Strömberg, Šalé. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Doležal – Karabáček, Koláček, V. Tomeček. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 5 258 diváků

Hradec udržel čisté konto

Hradec Králové ukončil sérii čtyř porážek. V zápase 41. kola extraligy zdolal Karlovy Vary i díky gólu navrátilce Matěje Chalupy 3:0 a finský brankář Henri Kiviaho si připsal čtvrté čisté konto v ročníku.

Chalupa se na východ Čech vrátil z Litvínova na hostování do konce sezony, za Mountfield nastoupil do utkání po jediném tréninku. Trenéři mu rovnou našli místo v prvním útoku s Cingeľem a Eberlem.

V úvodu patřil k aktivnějším hráčům, ještě větší rozruch působil před karlovarským brankovištěm Radovan Pavlík. Hradec v první třetině soupeře přehrál a přestřílel 19:6, nejblíž ke gólu měl ale paradoxně na druhé straně Hladonik. Jeho bekhendovou kličku v úniku však brankář Kiviaho dobře přečetl.

Skóre otevřel těsně před polovinou hrací doby domácí Lev, jenž v přesilové hře nachytal Habala u bližší tyčky. Energie pak navíc přišla o obránce Dlapu, jenž za vytrvalé komentáře na rozhodčí inkasoval dohromady 32 trestných minut. Byl to symbol obrazu hry, který měl do kvalitní extraligové podívané daleko. Nabízel víc nepřesností, nedorazů a strkanic než hokeje.

Kofroň ani Lalancette na startu třetí třetiny neuspěli ve vyložených šancích, druhý jmenovaný trefil břevno. Perret už ale ve 48. minutě zvýraznil hradecké vedení. Ve vlastním oslabení vystihl špatnou zadovku Koblasy a únik zakončil mezi Habalovy betony.

Západočeši v závěru zvýšili aktivitu, o nulu však Kiviaha nepřipravili. Pět minut před koncem pečetil vítězství domácích po Eberleho nahrávce zpoza brány symbolicky Chalupa. Mountfield doma získal tři body poprvé od 4. prosince.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 3:0. K hradecké výhře přispěl gólem i navrátilec Chalupa Video se připravuje ...

Góly Domácí: 29:48. Lev, 47:50. Perret, 54:36. Chalupa Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, Piegl, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – K. Lang, Štohanzl, Pajer. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rohan, Rulík – Koblasa (C), Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kofroň – Juusola, Gríger, Kružík – Redlich, Jiskra, Koffer. Rozhodčí Šír, Pražák Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové