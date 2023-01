Hradec je stále aktivní, ve hře je další útočník. Pošle brankáře do Pardubic?

„Když jsem vyhrál titul s Třincem, byly to moje nejlepší hokejové zážitky. Chtěl bych si to zopakovat,“ zahlásil s širokým úsměvem Werek po své nedělní premiéře. Hradec nebyl jediným klubem extraligy, který o něj stál. Ve hře byl například i Třinec, jenže hráč měl platnou smlouvu v Kunlunu, což se podařilo vyřešit Hradci.

„Můžeme být opravdu dobří, to je taky můj cíl si zahrát zase o titul v extralize. Rád bych si zopakoval tu velkou cestu,“ zopakoval útočník, který vyhrál soutěž s Třincem v roce 2019. Od té doby nastupoval v KHL za Peking, dokonce reprezentoval Čínu na olympiádě.

A když přišla řeč na soutěž, kterou měla většinu hokejistů na světě jako svoji dvojku po NHL? „Úžasné! Byli jsme skvělá skupina lidí a získal jsem tam kamarády na celý život. Poznal jsem svět, život jinde, v Číně i v Moskvě,“ sypal ze sebe.

Novou smlouvu v Kunlunu podepsal v létě, tedy několik měsíců po ruské invazi na Ukrajinu. Tady ale zvážněl, široký úsměv byl pryč: „Nezlobte se, ale domluvili jsme se, že tohle téma nebudeme řešit. Odpovím vám na cokoliv, co se vztahuje k hokeji.“

Hlavním problémem v KHL pro něj bylo nízké vytížení, proto hledal klub: „Chtěl jsem hlavně hrát, v Kunlunu jsem nenastupoval tolik.“ Proti Kladnu nastřelil tyč, gól nedal. „Přiletěl jsem v sobotu, cesta trvala čtrnáct hodin. Ráno jsem se vzbudil, šel na rozbruslení a pak na zápas. No, asi i bylo vidět, že mám ve třetí třetině trochu těžké nohy,“ přidal.

Mountfield už dřív poslal Richarda Nedomlela do Liberce za Mislava Rosandiče, s Mladou Boleslaví si prohodil Kellyho Klímu a Jana Eberleho. Podepsal do konce sezony beka Patrika Marcela a útočníka Matěje Chalupu.

Co dál? S širokou marodkou se hodí ještě jeden útočník. Klub je v kontaktu s Nikitou Ščerbakem, ovšem jeho sem české zákony legálně nepustí, aby mohl hrát profi hokej. Útočník by nakonec měl mít nejblíž do Slovanu Bratislava.

Hradec by měl podle informací webu iSport.cz a deníku Sport pracovat na příchodu Alexe Tamášiho z Banské Bystrice. Slovenský reprezentant by měl přijít po sezoně společně s Davidem Šťastným a Patrikem Bartošákem, ale existuje šance, že by se objevil i dřív.

Velkým tématem je navíc ještě situace v brankovišti. Blízko by měl být odchod Jana Růžičky, o něhož mimo projevily zájem kvůli delší absenci Dominika Frodla Pardubice. Vše je vázané ovšem na tom, zda se Mounftieldu povede přivést parťáka k Henri Kiviahovi. Mělo by jít o staršího brankáře z Finska.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE