Hradec v závěrech roste, zakousl tady další oběť. Z paličů se stávají kati

Z týmu, který měl většinu sezony tunu střel, metrák šancí a často nic z toho, se pomalu něco klube. Hradec přeci jen pálí. Když si vyfiltrujete posledních deset minut zápasu, je silný. Musíte si hlídat zadní vrata. Nikdo není v koncovce utkání vepředu nebezpečnější, v pátek takhle Mountfield vyloupil Vítkovice, teď v klíčové pasáži zlomil stav 2:2 proti Kladnu.

„My si řekneme před třetí třetinou, že musíme odvést nejlepší dvacku v sezoně. Bylo potřeba zápas urvat za každou cenu. Nechtěli jsme s Kladnem zaváhat,“ líčil hradecký útočník Radovan Pavlík. Ano, slušná dvacka, tedy poslední třetina od jeho party.

Nejdřív se trefil on, pak Adam Kubík. Zrezivělí Rytíři z první třetiny, kde je při několika hradeckých sólech podržel brankář Landon Bow, najednou vypadali mocně. Jenže v silném finiši Mountfieldu se prosadil Lukáš Cingel na 3:2 a Kladno už ne. Další gól schytalo při power play.

„Od stavu 2:2 jsme zlepšili pohyb a víte, že naše hra se odvíjí od něj. Když máme dobrý pohyb, dokážeme soupeře dostat pod tlak a pramení z toho u něj chyby,“ komentoval třicetigólový počin v poslední desetiminutovce hradecký asistent Petr Svoboda. „Závěry jsou důležité, jsme rádi, že dovedeme při nerozhodném stavu tohle udělat,“ přidal.

Mountfield HK - Kladno: Zikmund dohrál Marcela, pomstil ho Perret Video se připravuje ...

Kladno ale strach taky nahání, pořád budí respekt, kolem koho se poslední minuty točí. Když vidíte, že jdou na led při přesilovkách „old boys“ Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem, plus Adam Kubík? Respekt si tahle sestava zaslouží. „Klepali jsme se do poslední chvíle, abych pravdu řekl. Měli jsme i štěstí,“ uznal Radovan Pavlík.

Posledních 10 minut zápasu Vstřelené góly Mountfield HK 30 Pardubice 28 Vítkovice 27 Inkasované góly Kladno 30 Třinec 28 K. Vary 26

Kladno ale dvě své početní výhody v závěru nevyužilo. Jednou seděl brankář Henri Kiviaho na zadku, pár sekund trvalo, než se dostal do správného postavení, ale stejně nikdo nedokázal vypálit směrem hradecká brána.

Poslední tým tabulky si znovu střihnul roli, kterou zná dobře celou sezonu. Místy dobré, ale... „Právě, tohle je k ničemu, pokud budeme pořád dole. Za celou sezonu jsme odevzdali strašně moc bodů,“ zamračil se Tomáš Plekanec. Hráči Hradce sice oddechovali, jak byla těžká práce získat body. Jenže co za to? Dobrý pocit? Fajn, vydrží maximálně cestou do kabiny. Nebo ani to ne. „Musíme pořád hrát a doufat, že přijde nějaká série dvou, tří výher, kdy se dostaneme zpátky,“ věří Plekanec, že se tým ještě nakopne.

Za Hradec poprvé nastoupil Ethan Werek, kterého klub přivedl z čínského Kunlunu. Měl by se starat o góly, na druhou stranu, za dvě poslední sezony v KHL jich nastřílel pouze deset. „Pomůže nám bodově i důrazem. Je to kus chlapa, dokáže se udržet na puku. Potřebujeme ho seznámit s naším systémem, aby hrál, co potřebujeme. Věříme, že nám pomůže v play off,“ komentoval jeho příchod Svoboda. Hned v premiéře byl blízko prvnímu gólu, ale trefil v první třetině tyč.