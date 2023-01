Ostré derby! Kalus a Voženílek se porvali, Oceláři ukončili sérii proher

Únor 2009. Tehdy se naposledy Třinci stalo, že musel kousat pět ligových proher v řadě za sebou. Trudnou bilanci Oceláři načali hned po návratu z Winter Games v Bratislavě, kde skolili Kometu 6:1. Kabinou se jim prohnala viróza a na výsledcích to bylo hned znát.

Postupně padli s Olomoucí (1:3), v Mladé Boleslavi (0:1), v Českých Budějovicích (2:3), s Pardubicemi (0:4) a v Karlových Varech (1:4). Nula bodů, skóre 4:15. A pozice v elitní čtyřce v silném v ohrožení.

„Hlavně jsme se snažili udržet nějakým způsobem v kondici,“ popisoval těžké momenty trenér Zdeněk Moták. „Od domácího zápasu s Litvínovem (6. ledna) jsme neměli kádr pohromadě. Jeden byl nemocný, pak dva... Ale kluci se naštěstí postupně vrátili, to byla velká pomoc.“

V Ostravě šli po pauze na led Tomáš Marcinko a Marko Daňo. Okamžitě to bylo znát. Dopředu i dozadu. „Chyběly nám základní stavební kameny, takže rozpoložení bylo před zápasem s Vítkovicemi očekávající,“ přitakal Moták. „Výkon tomu odpovídal. Hráli jsme jednoduše, zodpovědně, bojovně. Kvalitní výkon, proti těžkému soupeři se ukázal charakter hráčů. Na tomto můžeme stavět.“

Oceláři nebyli v Ostravě herně lepší. Naopak. Více vyložených šancí a poměrně jasnou herní převahu měli Vítkovičtí. Ve třetí třetině soupeře přestříleli 12:1, Willie Raskob trefil v 56. minutě tyčku. Jenže úřadující mistři v podstatě dvakrát udeřili z přesilovek a hráli extrémně obětavě. Zablokovali 34 střel!

„Přesně takové vítězství jsme potřebovali,“ ocenil týmový výkon Moták. „Bylo to udřené, ubojované, ublokované. Vítkovice mají hlavně v útočné fázi obrovskou sílu, ve třetí třetině nás doslova sevřely. Ale výborný byl i Mazi (Marek Mazanec). Velká gratulace do šatny a poděkování. Je to první krok k dobrým a kvalitním výkonům.“

Zajímavé je, že před čtrnácti lety ukončili Ocelářii sérii pěti proher také v Ostravě. V posledním kole základní části tehdy vyhráli 1:0 v prodloužení, trefil se Jozef Balej. Jediným pamětníkem je Lukáš Krenželok (Vladimír Svačina je sice v kádru Ocelářů, ale tentokrát v sestavě nebyl). A třeba Roman Šimíček i Jan Peterek už jsou dávno ve svých klubech na manažerských postech.

Vítkovičtí teď potřetí doma padli (Litvínov 2:3 sn, Mountfield HK 2:5), ale trenéři neměli mnoho, co vytknout. Tedy kromě přesilových her a proměňování šancí. „Vynikající zápas, skvělá atmosféra, mělo to parametry play off. I bitka byla,“ připomněl trenér Miloš Holaň.

Ochozy hned v 7. minutě rozproudili Marek Kalus a Daniel Voženílek. „Překvapil mě, nečekal jsem, že se do bitky pustí,“ přiznal třinecký útočník Martin Růžička. „Skvěle se toho zhostil, klobouk dolů.“ Kalus pak rozhazoval rukama, burcoval fanoušky. Ostravané makali do poslední minuty, ale vyrovnat už nedokázali.

„Kluci se o to porvali, jeli nadoraz, dřeli od začátku do konce,“ souhlasil Holaň. „I tyčka tam byla, brankář jim chytal výborně. Nemám týmu, co vytknout. Rozhodly góly a ten jsme dali jen jeden. Třinec zablokoval přes třicet střel, to asi rozhodlo.“

Obětavou hru soupeře ocenil i vítkovický útočník Rastislav Dej. „Třinec je tím známý, hodně střel zablokuje, takhle hraje, takhle vyhrál tituly. My jsme ale odvedli velmi dobrý výkon, měli jsme tlak, tlačili jsme se do brány a byli jsme hodně na puku. Škoda, rozhodly speciální týmy. Chtěli jsme to urvat, druhý góly bychom si zasloužili. Škoda, ale nemáme se proč stydět. Od dobrého týmového výkonu se musíme odpíchnout a pokračovat v něm.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:16. Raskob Hosté: 05:35. Nestrašil, 23:09. M. Růžička Sestavy Domácí: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Kotala, Krieger, Kalus – L. Krenželok (C), Dej, Lednický. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký (A), Kurovský – Buček. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 459 diváků

