Pět objevů v extralize, od nichž se to nečekalo. Tihle hrají životní ročník

Žádná kritéria. Mladší či starší. Pokročilá data jsou oblíbená i díky tomu, že dokážou najít nedoceněné hokejisty. Vybrali jsme pětici, která zažívá průlomovou sezonu. Zpravidla jde o hráče, od kterých by to před současným ročníkem čekal jen málokdo. Do výběru se dostali i dva mladíci či dva reprezentanti.