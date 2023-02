Pech ležící, spící: Motal jsem se, nemohl vstát… Jak to je s návratem?

Když už Lukáše Pecha nenajdete v zápasové sestavě, znejistí vás to. Děje se něco neobvyklého. Postavou nevysoký, ovšem výdrží a vůlí nedostižný útočník absentoval ve středeční řeži s Libercem (3:4). Do akce místo něj musel manažer a jeden z trenérů Jiří Novotný. Pecha sklátily horečky, kašel, všechno dohromady. A to ještě byl rád, že se nepotvrdilo podezření na zápal plic. Motor je po uši namočený v záchranářských trablech, všichni v klubu i okolo něj se modlí, aby se jeden z nejschopnějších útočníků soutěže vrátil do akce v nedělní bitvě v Karlových Varech. Přituhuje. A fest. „Štve mě ten obrovský počet zbytečně ztracených zápasů v celé sezoně. Mohli a měli jsme být úplně jinde,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz 39letý útočník, vlastník 1053 extraligových startů.

Věříte, že se do neděle vykurýrujete?

„Popravdě, teď vůbec nevím. Ve středu jsem měl devětatřicet horečky, nechtěly jít vůbec dolů. Já už měl teplotu v neděli ve Vítkovicích, moc dobře mi nebylo ani předtím v zápase se Spartou. Hrál jsem pod prášky a teď mě to asi dohnalo. Kdyby to jen trochu šlo, s Libercem bych hrál. Jenže já ani nemohl vstát z postele. Odjel jsem do nemocnice na kapačky a na rentgen, protože mě pálila záda. Naštěstí plíce jsou v pohodě. Musím počkat, až se mi trochu uleví. Pokud to bude aspoň trošku možné, chci v neděli nastoupit a pomoci klukům k bodům a k záchraně.“

Směřujete své doufání k pátečnímu nebo sobotnímu tréninku?

„V pátek to vidím maximálně na kolo, jestli vůbec. Záleží, jak mi bude. Potřebuju se ještě vypotit, poležet si. Pokud to bude schůdné, zkusil bych to