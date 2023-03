Legenda Nový o Kladnu: Kubík mohl podepsat v dubnu. Na Motor disciplínu

Mít o třicet let míň, seděl by v autobuse směr jižní Čechy. Trefy Milana Nového by se Rytířům v boji s Motorem o vyhnutí se baráži náramně hodily. Proměňování šancí pro něj byla kdysi samozřejmost. Stejná jako dýchat vzduch. „Rozhodne, kdo dá první gól,“ tuší pětinásobný ligový mistr s Kladnem. Legenda hlavně doufá, že svůj den bude mít Adam Kubík, klíčový útočník, jenž má od příští sezony hrát za Motor.