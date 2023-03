Legenda Motoru Lála: Je třeba žrát led. Vysvětlil, proč nevzal pozici GM klubu

Vyhrajeme! Českobudějovická legenda Jiří Lála zkrátka věří. V kulisách páteční vřavy Budvar arény dojde na boj o (hokejový) život. Poražený sletí do baráže, anebo se jí přiblíží na práh. V pozoru jsou i klubové legendy obou táborů. „Když se vám nedaří hra, je na to jednoduchý recept. Bojovat!“ radí bičovanému Motoru někdejší renomovaný kanonýr. V rozhovoru pro deník Sport s iSport.cz 63letá legenda vzpomíná, jak kdysi vrátil nabídku vést klub z pozice GM.

Ze svého domova v Německu to má na jih Čech tři hodiny. Občas se na zápas svého klubu otočí, jako minule na duel proti Liberci, kdy se připomínal půlkulatý úspěch Lálovy party ze sezony 1987/88. Tehdy Motor ovládl základní část československé ligy. Mimochodem, v prvním kole play off hned vypadl. S kým asi… Ano, s Kladnem… V pátek přijede zas. „I Kladno má co ztratit. Může přece přijít o extraligu,“ říká Jiří Lála, mistr světa z nezapomenutelného turnaje v Praze 1985.

Motor je v úzkých, jak to na dálku prožíváte?

„Se mnou to zas tolik nedělá, mám svůj věk a něco jsem v životě zažil… (usmívá se) Každopádně, v pátek půjde o hodně těžký a moc důležitý zápas. Bude vyprodaná hala, super atmosféra a já předpokládám, že Motor vyhraje, i když jde o jedno utkání a v něm se může stát všechno. Kluci jedou zvláštní sezonu, párkrát hráli výborně, ale kolikrát to bylo špatné. Potřebují to udržet.“

Loni se vám na mateřský klub pěkně dívalo, bral bronz, letos je to skoro propadák. Co se stalo s týmem vašima očima?

„Asi každý čekal, že to bude vypadat jinak. Minulá sezona vyšla nad očekávání, nechci říkat, že určitou roli sehrálo i štěstí, protože kluci si třetí flek uhráli. Ale asi se shodneme, že to mohlo dopadnout i jinak. To si nenalhávejme. Pro tuhle sezonu jsem měl očekávání na střed tabulky. Tam jsem mančaft viděl. Ale občas se ve sportu stane, že to všechno dopadne úplně jinak, než zní předpoklady.“

Přišla daň za úspěch?