Černoch před play off: Je fajn si soka zpracovat. Ale myslím už i jinak

Tak už? Karlovy Vary od postupu do extraligy v roce 2018 ještě nikdy nevyhrály žádnou sérii play off. V předkole s Olomoucí je čeká celkem tvrdá výzva. „Celou dobu jsme byli dole, těžký ročník. Budeme se snažit udělat čtvrtfinále, teprve tady se rozhoduje, jestli je sezona úspěšná, nebo ne,“ říká kapitán Jiří Černoch (26). Mluví i o tom, jak ho posunula zkušenost z MS, když se na velký zápas chystáte vedle Červenky s Krejčím.

Ve Varech jste ještě nikdy úspěšnou sérii nezažil. Od čeho se odrazit, abyste slavili postup?

„Základem je gólman, musí vám zachytat. U něj všechno v play off začíná a pak jsou důležité speciální týmy.“

Olomouc připomínala v posledních kolech lazaret. Je pro Vary téma, kdo se dá u soupeře dohromady?

„To jde úplně stranou. Víme, že v posledních zápasech u nich pár hráčů nenastoupilo. Ale spíš se šetřili už na play off. A my víme, jak Olomouc hraje, jaký má styl, snažili jsme se na ni teď chystat. Doufám, že to bude i vidět.“

Má nepříjemné beky, proti kterým soupeř nastupuje nerad. Tohle už téma je?

„Jasně, víme, že tam mají zkušený a silný beky. Budeme se snažit hodně bruslit, být nepříjemní. V soubojích u mantinelu výhodou mít asi budou. Ale my bychom zase mít pohyblivější tým.“

Zaujme, že Olomouc má nejvíc vyšších trestů v extralize. Nejde zrovna o nejpřátelštějšího soupeře v soutěži, že ne?

„Olomouc je tvrdá, nepříjemná, dobře organizovaná. Je na nás, jak se s tím vypořádáme. Samozřejmě pomůže, když dáte první gól, protože proti nim se dotahuje těžko. Nachystáme se nejlépe, jak dovedeme. No..., snad to půjde podle našich představ.“ (usměje se)

O Karlových Varech roky platilo, že máte hodně rychlý tým. Jen taky pohybu dost, gólů méně. Zatáhli jste se, zklidnili. Je to i cesta, jak konečně zkusit průlom play off?

„Prošli jsme změnou, pod panem Brukem hrajeme jinak. A hlavně jsme taky trochu zestárli, už nelétáme bezhlavě nahoru dolů jako dřív. Hokej se v téhle fázi mění celkově, je v něm víc systému. Pro nás je to i výhoda, že by nemělo být tak složité přepnout do play off módu.“

Při posledním MS ve Finsku jste se na velké zápasy chystal vedle Davida Krejčího nebo Romana Červenky. Šlo nabrat zkušenosti, které se dají prodat doma?

„To si pište. Když si vezmu čtvrtfinále, zápas o všechno, jen ten jeden, který rozhodne, co pak přijde dál? Bylo fajn vidět kluky, jak přepnou na zápas a hraje se úplně jinak. Beru to tak, že každý těžký zápas, který odehrajete, vám strašně pomůže. Viděl jsem obrovský rozdíl, jak starší kluci dokázali k zápasu přistoupit a jak se velké utkání hraje.“

Karlovy Vary - Kladno: Domácí odskočili i v oslabení! Černoch proměnil trestné střílení, 4:2 Video se připravuje ...

A tedy?

„Ve čtvrtfinále bylo vidět, jak každý hraje stylem, aby hlavně nevznikla žádná chyba. Čekáte na přesilovku, na šanci. V početních výhodách se daly tři góly a zápas byl rozhodnutý. Takhle to chodí, nesmíte dělat zbytečné chyby a počkat si na velké šance.“

Jeden z nejvýraznějších momentů MS byla i chvíle, kdy Stránský přehodil Lotyše Rubinse na českou střídačku. Vy jste se soupeři šíleně vysmál. Sice se nehrálo žádné play off, ale celé jsem to bral jako startovací moment, který tým ještě víc semkne. Rozhodují i podobné malé osobní příběhy?

„Celé mistrovství vlastně bylo play off, když si tak vzpomenu. Málo zápasů, krátký turnaj a snažíte se připravit, abyste do čtvrtfinále šli v co nejlepším rozpoložení. A že střídačka žije zápasem, týmu určitě taky pomůže, všem se lépe hraje.“

Na chvíli, kdy vám přistál Rubins pod nohama, si pamatujete?

„Moc dobře.“ (usměje se)

Ve Finsku si nešlo nevšimnout, jak se proti vám hraje špatně. Hráč, proti kterému ostatní nenastupují rádi, dáte jim občas taky něco vyžrat. Je tohle cesta Jiřího Černocha?

„O tomhle play off a velké zápasy určitě jsou taky. Dřív jsem byl tedy ještě mnohem protivnější. (usměje se) Ale jsem starší, mám ve Varech trochu jinou roli, snažím se soustředit víc na sebe. Jo, občas přijdou momenty, kdy se slovně s někým chytnete. V play off je důležité se někomu dostat do hlavy, tím spíš, když jde o opravdu výborného hráče. Když si ho dokážete zpracovat, je to fajn. Ale teď už myslím taky jinak.“

Víc na góly a klíčové momenty?

„Někdy jo.“ (usměje se)

Nebo měl byste na tyhle momenty v klubu být...

„Přesně, měl bych být. (usměje se) Chtěl bych pomoci co nejvíc do ofenzivy. Ale když bude šance s někým na ledě popovídat? Patří to k tomu.“

Necítíte, že i po MS se soupeři snaží dostat do hlavy vám? Nemyslím to špatně, ale do turnaje ve Finsku jste byl jen obyčejný extraligový pracant. Vyskočil jste.

„Jak kdy. Někdy se hraje úplně v klidu, žádný slovní výměny nejsou, se soupeřem si normálně pokecáte. Ale pak jsou vyhrocenější zápasy. Že by mi ale úplně dával někdo něco sežrat? To ne. Teda zatím. Navíc jsem relativně klidný člověk, myslím.“ (směje se)

Ve Varech skončila teď generální manažerka, výpověď dostal Václav Skuhravý. Promítají se nějak změny ve vedení i do chodu kabiny?

„Ne, kabina všechno přijala jako fakt. Chystáme se na play off. Celá sezona byla atypická, že se měnilo vedení, přišli noví majitelé. Změn bylo hodně, ale nás v kabině se nedotýkaly, do naší práce to nezasahovalo vůbec. Slyšeli jsme od nových majitelů vizi, když klub změnil vlastníka, ale na chod hokeje to vliv žádný nemělo.“

Černoch podle bodového průměru v K. Varech

ročník bodový průměr 2019/2020 0,41 2020/2021 0,51 2021/2022 0,62 2022/2023 0,62

