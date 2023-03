Zbořil má 100. bod a čeká další nervy: Série bude vyhrocená

Do bitky s obrem Davidem Štichem asi nepůjde, ale ani subtilní Adam Zbořil (27), jenž asistencí na Pospíšilův gól zapsal jubilejní 100. bod v extralize, v sérii s Mladou Boleslaví uhýbat nehodlá. Ví, že první porážka rivala v předkole ještě víc vyrajcuje. Ve čtvrtek na to vletí s podobnou vervou. „Bylo to vyhrocené, hodné play off. Za mě super,“ shrnul vstupní výhru (4:2) Komety. Způsob boje mu připadal jako v NHL.

Nebylo to na konci až moc emotivní? Hokej se víceméně přestal hrát.

„Tohle je součást play off. Takhle se hraje. Nikdo nechce prohrát a hodlá ubrat soupeři co nejvíc sil. Myslím, že další zápas určitě nebude klidnější. Celá série bude vyhrocená.“

Řešíte se spoluhráčem Kristiánem Pospíšilem jeho emoce?

„To ani není na nás hráčích, abychom se ho snažili nějak brzdit. On je profík a ví, co má v těchto situacích dělat. Po těch pár zápasech v základní části, které odehrál, ho už tady asi každý zná. Ale nechtěl bych to komentovat.“

Jak to bude dál?

„První zápas nastínil, jak může celá série vypadat. Bude to urputný hokej nahoru dolů. My se musíme soustředit sami na sebe a jít krůček po krůčku. Vůbec si nepřipouštíme, že se nám na Boleslav nedaří. Oni hrají celoplošný hokej, založený na bruslení. Myslím, že jsme se na to výborně připravili. Musíme takto pokračovat i další den. Teď rozhodly přesilovky.“

Bylo stěžejní, že jste záhy vyrovnali na 1:1?

„Tohle tým vždycky posune dál. Luba (Horký) to udělal výborně. Posunul puk Holasovi a ten to pověsil jako mazák pod víko.“

Kometa - Mladá Boleslav: Emoce na ledě! Pospíšil po gólu a asistenci nařezal Klímovi a má hattrick Gordieho Howea Video se připravuje ...

