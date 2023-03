Šoustal se opřel do rozhodčích i fanoušků Zlína: Trapné, až na blití!

Poruba skončila po základní části Chance ligy třetí. V devadesátileté historii klubu šlo o nejlepší umístění. Hned v prvním kole play off však tým Jiřího Režnara nestačil na Zlín, který sérii vyhrál 3:1 na zápasy (0:3, 5:2, 2:1, 2:1). Nepomohly ani čtyři body Tomáše Šoustala (3+1), který byl nejproduktivnějším hráčem Poruby i v dlouhodobé části (42 zápasů/ 20+19).

„Čtvrtfinále bylo hodně vyrovnané,“ líčil Šoustal pro hokej.cz. „Chleba se lámal ve druhém zápase u nás doma, kdy jsme srovnali z 0:2 na 2:2 a potom jsme si je nechali ve třetí třetině zase odskočit. Jinak další zápasy jsme hráli lepší hokej, byli jsme aktivnější. Nechci shazovat ničí výkon, ale jejich gólman nad ostatními vyčníval. Celou sérii odchytal parádně.“

Práci a výkony brankáře Daniela Hufa útočník Poruby ocenil. „Hufíno je vynikající brankář, na poměry první ligy fakt hodně nadstandardní. Ale vždycky se dá. Musíme se podívat do zrcadla a myslím si, že jsou věci, na kterých musíme hodně zapracovat. A tohle je jedna z nich. Důležité jsou góly před bránou, kde to více bolí. Tam jsou hráči nejvíc odměněni za tvrdou práci. Takže výborný výkon gólmana, ale zároveň naše menší snaha v předbrankovém prostoru.“

Když přišla řeč na vyloučení, tak se Šoustal pořádně rozjel. A otevřeně se do rozhodčích opřel. „Co ve čtvrtém zápase předvedli rozhodčí, to bylo trapné, až normálně na blití!“ odpovídal. „Je smutné, jakou mají sudí v Česku dominanci a monopol, že se ani nemusejí nikomu zodpovídat. Takhle dobrý zápas znehodnotit jejich výkonem, bylo mně z toho smutno.“

Bezprostředně po sérii prý nechtěl reagovat, aby jeho tým nebyl za plačky. „S odstupem času můžu říct, že to bylo tragické. Tohle podle mě nedopadne dobře. Oni si musejí uvědomit, že takhle ne. Jejich namachrovanost, jak se s hráči baví... V extralize je měřítko přísnější, ale v první lize je na blití, co si dovolují a nemají žádnou zodpovědnost. Můžou zku*vit zápas, jak chtějí, pak se vám můžou vysmát do ksichtu, odjet domů, dostat svoje zas*ané peníze a vůbec nic je nezajímá.“

Podle Šoustala byl výkon rozhodčích trapná komedie. „Zlín odehrál sérii výborně, hrál fakt hodně dobře, ale ve čtvrtém utkání jsme nedostali ani šanci v tom zápase být. Bylo to na zvracení,“ popisoval. „Tohle by se nemělo stávat. Rozhodčí tam nejsou od toho, aby něco ovlivňovali. Mají se starat o to, aby se jim zápas nezvrtl. Když se to začne zvrtávat, tak mají zasahovat. Ale zápas probíhal v klidu, nebyly tam žádné agresivní fauly a oni pískají takové věci, které by se ani v přípravce nepískly jako fauly. Oni si tam hrají na hrdiny, protože půlka haly řve, nebo nevím proč.“

Poruba byla v základní části nejtrestanějším týmem ligy. Šoustal připustil, že často dostávali tresty za nesmyslné řeči. „Jako tým s nimi často nesmyslně kecáme. To musím přiznat, abych zase vše neházel jenom na ně,“ uznal útočník. „Nemůžeme si z naší pozice s nimi diskutovat úplně o všem. Na druhou stranu máme kapitána, dva asistenty, kteří by měli tu pravomoc mít. A když jsou konstantně odmítání se slovy: běž do p...e, starej se o to, jak hraješ, ty č....u a podobně, tak si nemyslím, že je to od nich adekvátní chování.“

Oba zápasy ve Zlíně měly parádní atmosféru, na stadionu to znovu hučelo jako v nejlepších letech. S pokřikováním a nadávkami prý neměl Tomáš Šoustal problém. „Co mi hodně vadí, byl transparent ve třetím utkání, který jsem zpočátku neviděl. Až pak mi to kámoši přeposílali,“ připomněl. „Útočit na něčí rodinu, to už je trošku za čárou. Chtěl bych vidět tyhle hrdiny, kdyby mě potkali samotného a nebyli ve stádu nevím kolika tisíc lidí. Jestli by udělali stejnou věc a řekli mi to do očí. Hrdina je ve stádu každý, to vidíte třeba i na různých demonstracích. Každý najednou ožije, má křídla, ale pak když toho člověka potkáte, tak většinou sklopí hlavu a začne utíkat.“

Urážky rodičů mu vadily. Zvlášť, když na zápasech byli přítomní. „Jak říkám, fandění a skandování mi nevadí, je to jejich právo, ale když už se napadá rodina, tak s tím mám problém. Tohle nemá nejen ve sportu, ale v celé společnosti, co dělat. Když mají problém se mnou, v pořádku, já jim to brát nebudu, ale moji rodiče jsou nejlepší lidé na světě, neublížili by ani mouše. Nic takového si nezaslouží. Obzvlášť když na utkání jsou a musejí to vidět, tak je to pak mrzí.“