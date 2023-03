Voženílek znovu deptal Spartu, tečí krásně rozhodl. Krev v hledišti viděl

Krev tentokrát v Třinci cedili i fanoušci. Hned při prvním střídání vylétl puk nešťastně do publika a jeden z fanoušků ve druhé řadě dostal do hlavy. Crčící krev mu ošetřovali zdravotníci. „Viděl jsem, že to pána trefilo do hlavy, snad je v pořádku,“ všimnul si i Daniel Voženílek. „Takové momenty jsou nepříjemné. Děkujeme fanouškům, atmosféra byla vynikající, zase plný dům!“

I Voženílek byl po bitvě solidně obouchaný. V každém střídání se s někým srazil, co chvíli byl na brankovišti. Navíc znovu ukázal i svoji univerzálnost. Když se už v 16. minutě vyfauloval po sekyře do slabin první centr Tomáš Marcinko (5+do konce), přesunul se Voženílek z křídla druhé formace do středu elitní řady. Stejně jako ve druhém čtvrtfinále v Praze. A vyhrál sedm vhazování z dvanácti.

„S klukama jsem už nějaký zápas odehrál a je mi jedno, jestli hraju nalevo, napravo nebo centra,“ popisoval. „Vždycky se snažím co nejvíc pomoct. Nevadí mi to, jsem zvyklý hrát cokoliv. Kam mě trenéři dají, tam se snažím danou roli plnit.“

S úsměvem připouští, že na křídle je hra „jednodušší“. „Na centru máte víc defenzivních povinností, musíte být nahoře, dole. Křídlo je jednodušší. Ale pro nás obecně není zase tak těžké se přeskupit. Systém máme furt stejný, snažíme se dělat stejné věci. Ať hraje kdokoliv s kýmkoliv, je to jedno.“

Tomáš Marcinko se vyfauloval stejně nesmyslně jako Miroslav Forman ve čtvrtek. Sekl soupeře do slabin. Forman pak dostal stopku na jeden zápas. Dá se očekávat, že to samé čeká Marcinka. Trenér Zdeněk Moták se obou hříšníků zastal.

„Je to otázka posouzení zákroku, nechci se do toho pouštět, ale je to v zápalu boje. Ani Forman to udělal schválně. Ruka vyletí, hokejka taky a je to tam.“ S nadsázkou pak Zdeněk Moták reagoval na to, jak moc Marcinko chyběl. „Je zajímavé, že Marci nehrál druhý zápas v Praze a taky jsme vyhráli. Asi ho budeme muset vyndat ze sestavy.“

Podle Voženílka se Marcinkova absence projeví. „Tomáš je kvalitní hráč, s ním jsme rozhodně silnější,“ má jasno. „Tohle jsou těžké momenty. Já faul viděl jen na kostce, ani nevím, jak to bylo. Tomáš je kvalitní hráč, jasné, že nám chyběl, ale jsme rádi, že jsme ho nahradili a vyhráli.“

Stejně jako při předešlém vítězství Ocelářů si Daniel Voženílek připsal vítězný gól. Ve 48. minutě za zády tečoval nahození Lukáše Kaňáka. „Byl jsem tam chvilku sám, dal jsem hokejku do střely a puk se odrazil do brány. Nebylo to něco skvělého, ale byl to gól a přinesl nám vítězství, jsem za to rád.“

Nic skvělého? Ekvilibristika by bylo příhodnější slovo. „No, chtěl jsem to tak udělat. Šel jsem před bránu a jak jsem viděl puk, dal jsem do střely hokejku, aby to letělo pryč od gólmana. Trénuju to, ale ne pokaždé se to podaří.“

Sparťanům v sérii pije Voženílek krev. To je znát při každém střídání. Přišly nějaké reakce po brance? „Ne, já si s nima moc nepovídám při zápase...“ dodal Voženílek.