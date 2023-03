Kometa bere obránce z Třince! Kdo to odnese? A co bude s Tomkem?

Kádr hokejové Komety pro příští sezonu vítá další nové jméno. Podle informací iSport.cz posílí Martincův soubor obránce Lukáš Kaňák (26)! Plzeňský odchovanec dohrává play off v dresu Třince (9 zápasů, 1+2) a od léta se přesune na jih Moravy. V defenzivní linii nahradí Marka Hrbase, s nímž klub údajně neprodlouží smlouvu.

Po letech v Plzni nabral Lukáš Kaňák východní směr. Na konci základní části se konstruktivní bek stěhoval k Ocelářům a jeho další štace bude v Brně. Zaujme místo po Hrbasovi, jenž během ročního angažmá nepřesvědčil. Ze šestice obránců měl nejnižší ice-time, na přesilovky se nedostával.

Kometa má pro tuhle chvíli zadek vyřešený. K dispozici je šestice Kundrátek, Ščotka, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši, Holland, k nim brzy přibude duo Daniel Gazda (Zlín) a právě Kaňák. Může se stát, že dorazí ještě jedno velké jméno. Buď Vojtěch Mozík (30), který skončil ve švédském Rögle, anebo Michal Jordán (32) ze švýcarského Repperswilu. Ten však preferuje setrvání v cizině, domů ho to nijak netáhne. Je dost možné, že se stávající osmičkou už se hýbat nebude.

Změny budou i na brankářské pozici. Jak už deník Sport informoval, končí Marek Čiliak a z Karlových Varů přijde Štěpán Lukeš. Zůstává jednička Dominik Furch, navíc se z hostování v Litvínově vrací slovenský reprezentant Matej Tomek. Je však v jednání, že by si prodloužil pobyt na severu Čech. On sám o to stojí.

Brno mělo podle zdrojů iSport.cz zájem o vsetínského Maxima Žukova, ale to padlo. Ruský gólman ještě nemá ani jasno, zda v Česku zůstane. Končí mu víza, po finále Chance ligy ho čeká složitá byrokracie…

