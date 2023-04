Holaň: Byl bych po..., kdybych někoho hanil. Vysvětlil gesto k fanouškům

Byl to všeříkající moment. Vyprodaná vítkovická Ostravar Arena po sedmém semifinále Generali ČP play off extraligy, které hradecký Mountfield HK urval v prodloužení 2:1, skandovala jméno trenéra Miloše Holaně. Ten se na ledě při čekání před podáváním rukou otočil ke kotli, pokrčil rameny, rozhodil pažemi a pak s rukama nad hlavou zatleskal. „Co gesto znamenalo? Že jsem smutný, že to nedopadlo,“ glosoval vítkovický kouč. „Že jsme fanouškům tu radost ještě nemohli prodloužit.“ Do finále proti Ocelářům jdou Východočeši, začíná se v úterý v Hradci Králové. Vítkovice po druhém místě ze základní části končí celkově čtvrté.

„Obrovsky vyrovnaná série, každý zápas, spousta prodloužení. Byl bych posera, kdybych z tohoto mužstva někoho hanil,“ říkal Miloš Holaň po extrémně náročné a rekordně dlouhé sérii. Pět ze sedmi zápasů se prodlužovalo, jednou rozhodovaly nájezdy. Celkem se hrálo 577 minut a 53 vteřin. To je devět zápasů a takřka 38 minut k tomu.

Překvapili hráči arzenálem sil?

„Prezentovali jsme se celou sezonu týmovým výkonem. Ten tam zůstane a zůstal. Byli jsme ostravští chachaři, co bojovali v každém zápase a nechali tam srdce. To se hlavně v play off ukázalo. Že jsme srdce měli na pravém místě a kolik ze sebe kluci dokázali vyždímat sil. Výborná práce kondičního trenéra Igora Horyla a dalších. A hlavně hráčů, kteří se vyždímali. Je to play off, chcete uspět. Někdy to prostě nevyjde.“

Hned ve třetí minutě se nepříjemně zranil obránce Petr Gewiese, měl jste během zápasu informace, jak na tom byl?

„Neměl, odjel do nemocnice. Viděli jsme až na kostce jeho fotku, později budeme vědět víc. Gewi měl fazonu obrovskou, celé play off sbíral body a chyběl nám. Chyběl. Museli jsme na to reagovat, ale nedopadlo to.“

Kde se klíčové semifinále rozhodovalo?

„První třetina nebyla podle našich představ. Dostali jsme gól, ale nakopli jsme se přesilovkou. Potom jsme hráli lépe než soupeř. Spousta šancí, ale nedokázali jsme vstřelit další gól. Aleš Stezka nám dal obrovskou šanci utkání vyhrát, jak chytil trestné střílení (v 53. minutě za stavu 1:1). Myslím, že jsme dneska trošku zklamali v přesilových hrách, kterých jsme měli dostatek na to, abychom utkání rozhodli.“

Co říct celkově k sérii?

„Obrovsky vyrovnaná! Každý zápas, spousta prodloužení. Ale byl bych posera, kdybych z tohoto mužstva někoho hanil. Za celou sezonu, byť k podrobnějšímu hodnocení teprve dojde, musím všem poděkovat. I managementu, celé Ostravě, fanouškům, mému realizačnímu týmu. A hlavně hráčům, co jsme za rok dokázali za práci. Bohužel, misky vah byly strašně těsné a hrana úspěchu a neúspěchu jako žiletka. Překlopilo se to na stranu Hradce, gratuluji mu k postupu do finále. A před námi je zase nějaká cesta, o které už je třeba přemýšlet. Je fajn, že Ostrava zase začala žít hokejem a že jsme tohle pro diváky, pro fanoušky dokázali. I když se možná zapomene na to, že jsme to dotáhli z 0:3 na 3:3. To by byla ideální pohádka, kdyby to skončilo 4:3 pro nás. Ale i tak, obrovské poděkování hráčům za výkon, za to, co tam nechali. Strašně vyrovnané, mohlo to dopadnout na opačnou stranu.“