Šéf Pardubic Dědek se na Mauriciu setkal s Redlem, zakázku prý neřešili

V kauze Dozimetr je stíhána řada lidí v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Jeho skupina systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení. V hledáčku policistů se ocitla také zakázka na vozovnu v Hloubětíně, o kterou usilovala i firma Petra Dědka.

Šéf pardubického Dynama a častý kritik poměrů v českém hokeji ovšem odmítá, že by to s Redlem jakkoliv řešil. Dědkova firma se hlásila do výběrového řízení na výstavbu vozovny za 1,6 miliardy korun.

„Určitě jsme se o tom nebavili. Když jsme se viděli s Redlem, bylo to staršího data. Naše firma byla jen minoritním členem sdružení, vůbec jsem o zakázce nejednal,“ řekl Dědek pro Seznam Zprávy k zakázce, kterou nakonec získalo uskupení francouzské společnosti VCES a firmy Chládek a Tintěra, Pardubice.

S Redlem se Dědek na konci roku 2019 podle fotografie Seznam Zpráv potkal na Mauriciu, což sám potvrzuje.

„Jo, tam jsme se viděli. Mám tam dům a on tam v určitém období jezdil, takže ano, tam jsme se také viděli. Viděli jsme se v uplynulých letech dvakrát třikrát. On tam jezdil se svými kamarády. Známe se z golfu, obchody jsme spolu nedělali,“ uvedl.

Kauza Dozimetr kolem pražského Dopravního podniku zahýbala českou politikou loni v létě, kdy policie zasahovala na magistrátu hlavního města i na dalších místech. Ve funkci kvůli ní skončil nejen tehdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který je jedním z obviněných, ale také například jeho stranický kolega a ministr školství Petr Gazdík, a to právě kvůli kontaktům s jednou z hlavních postav kauzy Redlem.