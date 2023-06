Rajzování bylo dost. Pyrochta: Rodinu jsem šidil, chci průlomovou sezonu

Vstáváte za tmy, denní světlo je na pár hodin, venku těžké mrazy. Den za dnem. Jasně že si Filip Pyrochta vybral švédský tým Lulea HF hlavně kvůli špičkovému hokeji. Nabažil se ho celkem dost, tak teď to znovu zkusí doma. Už ne však v Liberci, kde si před pěti roky zajistil dvouletý kontrakt s Nashvillem. Teď totiž cestou k Ještědu odbočil do Mladé Boleslavi a už zůstal.

Patří k početnému zástupu českých hráčů, kteří podniknou pracovní výjezd do ciziny a tam třeští oči. Na to, v jakém kalupu a intenzitě se severští hráči připravují a přijde jim to normální. Filip Pyrochta takhle zíral na dalekém severu. Předloni se do Luley vydal z finské Lapeenranty. Hrabal den za dnem, náročná fabrika ho vyplivla vždy až na konci sezony. „Rodinu jsem docela šidil, teď bych to chtěl napravit,“ hlásí 26letý bek s potenciálem zakořenit pořádně v reprezentaci.

Nacházíte se v bodu kariéry, kdy chcete na chvíli zastavit kočování po světě, ukázat se víc doma a třeba proniknout do národního týmu?

„Přesně tak. Rajzování bylo už docela dost. Těším se i na českou kabinu, trochu mi už scházela. Chci se hodně soustředit na příští sezonu a ukázat to nejlepší, co umím. Rád bych ze sezony udělal průlomovou. Každopádně, cizina pro mě byla velká zkušenost, narazil jsem na jiné prostředí i mentalitu lidí. Musím přiznat, že například příprava na suchu a na ledě tam pro mě byla šílená. Obrovský rozdíl oproti našim zvyklostem.“

Přidáte podrobnosti?

„Například ráno jsme měli sraz o půl deváté, okamžitě následoval