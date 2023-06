Martinec: Do Komety chci střelce a náhradu za Kundrátka. Co Finové?

Každou středu svolá Patrik Martinec do „Ronda“ všechny hráče, včetně těch, co se připravují individuálně. Chce, aby se spolu lépe poznali, naučili se fungovat jako jeden organismus. Na ledě se to poté bude hodit. Další dvě posily, ty klíčové a nejspíš minimálně jedna ze zahraničí, mají dorazit do konce června. „Věřím, že budeme silnější než loni,“ říká trenér Komety.

Trenére, před rokem se hodně hráčů v létě chystalo individuálně a prý to u všech nebylo ku prospěchu věci. Nedostali se do optimální kondice. Pracoval jste i s těmito informacemi?

„Hráči si dávají do smluv, že trénují individuálně. Tento jev v českém hokeji poslední dobou zakořenil. Já s tím nemám úplně problém, pokud se připraví dobře. Bohužel ne všichni jsou opravdu profesionálové. Pokud nepřijdou ve slušném „shapu“, musí se dotrénovávat a tím se ztrácí čas. Nejsme v Kanadě, kde se o vaše místo pere pět jiných. Druhá věc je, že v létě se dává mužstvo dohromady. Když je v něm víc změn, je to ideální čas, kdy se může lépe poznat. Smlouvy se samozřejmě musí respektovat. Naštěstí kluků s individuálním plánem už není v Brně tolik. Když jsem přišel, bylo jich opravdu hodně.“

Navíc se je snažíte jednou týdne dostat na jedno místo, že?

„Udělali jsme dohodu, že se každou středu sejdeme a máme herní den. Hrajeme florbal, badminton, chystáme se na beach volejbal. Určitě by neměli mít individuál mladí. Ti ani nevědí, jak trénovat. A zrovna jim strašně chybí