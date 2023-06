Marcinko o Kometě, třinecké DNA či Varaďovi. Proč obdivuje manželku?

Doma má dvě malé děti, k tomu vytíženou manželku-vrcholovou političku. Dojíždět za rodinou z Třince? To už dál nešlo. Během sezony Tomáš Marcinko požádal vedení Ocelářů o odchod. Reálně ve hře byly Slovan Bratislava a Kometa. Té dal přednost, hlavně kvůli kvalitě extraligy. Navíc je za hodinku doma ve slovenské metropoli. Nejen o tom silový centr vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web isport.cz.

Doma máte dvě malé děti. Vy jste hokejista v Česku, paní významná politička na Slovensku. To musí být logisticky extrémně složité, ne?

„Bylo to náročné, už když jsme měli jen jedno dítě. Pomáhali nám babičky, dědové. Teď máme doma i výpomoc. Malá jde do školky a manželka pracuje v Bratislavě. Ta práce ji baví a záleží jí na ní. Nechtěli jsme to vyřešit tím, že by jeden z nás seknul s kariérou. Proto se nebudeme do Brna stěhovat všichni. Hledal jsem možnost, jak být rodině blíž a zároveň hrát v co nejlepší soutěži.“

Brno je logická volba, nic blíž byste v extralize nesehnal.

„Existovaly různé varianty a později přišla i tato. Byl tam ale jeden velký otazník. Pochopil jsem, že má jít o výměnu hráč za hráče, kluby se musely dohodnout. Naštěstí si Třinec našel v Brně náhradu ( Tomáše Kundrátka ), takže pak už to bylo jednodušší. Samozřejmě jsme si s Tomášem poslali pár zpráv. Tomáš s nabídkou souhlasil, ale jestli to bude win-win situace, to ukáže až konec sezony.“

Z osobního hlediska by byl pro vás nejpohodlnější transfer do Slovanu, ne?

„To ano. V Bratislavě žijeme. Slovenskou ligu nechci hodnotit negativně, dlouho jsem v ní nepůsobil. Ale mám pocit, že ta česká je před ní.