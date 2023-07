Další zahraniční posila pro Spartu? Brousí kolem Američana z Finska

Na spadnutí je podle informací deníku Sport příchod dalšího cizince do Sparty. Klub z metropole už během letní pauzy oznámil podpisy kanadského beka Aarona Irvinga a Fina Janiho Lajunena. Teď je blízko angažmá v české metropoli americký forvard Josh Kestner.

Co je zač? Kestnerovi bude na podzim třicet let. V sezoně 2019/20 dominoval nižší zámořské ECHL. V dresu Toleda, druhé farmy Detroitu, řádil. V 58 duelech zapsal 78 bodů. Byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže.

Že se dřív nedokázal prosadit ani do AHL, nevadilo finskému Turku. Američana si vyhlédlo a dohodlo se s ním na smlouvě. Rychle poznali, že trefili jackpot. Kestner hned v prvním roce mimo Severní Ameriku v kvalitní evropské lize zářil. Skončil třetí v bodování i v pořadí střelců. Byl vybrán do prvního All-star týmu. „Finská soutěž je mnohem méně fyzická než ECHL, což je fajn. Sedí to mému stylu hry,“ říkal tehdy útočník.

Před ročníkem 2021/22 se probíral stohy nabídek. „Chtěla mě spousta klubů z KHL, několik ze Švédska. Mluvil jsem i se dvěma švýcarskými celky,“ přiznal Kestner. Nakonec kývl ruskému Vladivostoku. V Admiralu se však neprosadil, herně i bodově strádal a na minulou sezonu se vrátil do Finska. Plácl si s Lukko Rauma. Na skvělá čísla z TPS, kdy atakoval metu padesáti bodů, ale nenavázal. Bodů uhrál jen čtyřiadvacet.

A tady se dostáváme do současnosti. Roční smlouva vypršela, Kestner řeší další angažmá. Vypadá velmi pravděpodobně, že se jím stane pražská Sparta. „Měli ho vyhlédnutého už nějakou dobu. Co jsem slyšel, tak jsou velmi blízko podpisu kontraktu,“ říká Sportu dobře informovaný zdroj.

Už dříve vylepšili ofenzivu Sparty Filip Chlapík a Ondřej Najman. Podle zákulisních informací však klub řeší konec Švéda Erika Thorella. „Nabízeli ho několika extraligovým klubům. Překážkou je ale jeho vysoká smlouva,“ přidává zdroj.

V létě už klub opustil Thorellův bratr Gustaf. Dále pak taky útočníci David Tomášek, Dominik Simon, David Kaše, Olavi Vauhkonen, David Dvořáček, Daniel Přibyl a beci Martin Jandus se Stefanem Wargem. V rudém dresu nebude pokračovat ani Adam Polášek, kterému nebyla nabídnuta nová smlouva. V současnosti si obránce hledá angažmá jinde.

„Po dohodě s naším trenérským štábem jsme se rozhodli smlouvu již dále neprodlužovat a popřát Adamovi hodně štěstí v dalších fázích jeho úspěšné kariéry. Děkujeme mu za spoustu skvělé práce pro náš klub,“ hlásí šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek. Polášek celkem v metropoli odehrál sedm sezon. „Adama jsem poznal jak na ledě, tak poté i mimo něj. Ve Spartě zanechal velkou stopu, všichni na něj budou vzpomínat pouze v dobrém. Za celý klub bych mu chtěl poděkovat za skvělých sedm ročníku ve Spartě,“ dodal sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

