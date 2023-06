Vykoukal tepe Spartu: Chybí srdce! S Grossem bydlel na ubytovně

Jedná se o tuzemskou hokejovou událost léta. Do Sparty se vrátil Pavel Gross, který s ní jako hráč získal ještě československý titul v roce 1990. Tehdy po boku Jiřího Vykoukala, jenž jeho příchod do Čech kvituje. „S Pavlem jsem bydlel na ubytovně, když jsem onehdá do Prahy a Sparty přicházel,“ popisoval 52letý rodák z Olomouce během charitativního golfového turnaje v Lázních Bohdaneč.

Gross bude mít ve Spartě hodně práce, tuzemský gigant čeká na extraligový titul od roku 2007. Každý rok složí velmi silný tým, říkáte si, že teď nebude mít konkurenci a ejhle… „Pokaždé si říkám, že jestli nevyhraje titul teď, tak už asi nikdy,“ oddechne si Vykoukal. Sám přitom se Spartou získal čtyři poháry. Snesl snad někdo nad holešovickou organizaci kletbu?

Pětapadesátiletý odborník z kraje 90. let odešel do Německa. Tam se stal ikonou, koučoval Wolfsburg i hokejové bašty z Mannheimu a Berlína. Nebál se mluvit o celospolečenských tématech, na lavičce i v osobním životě je tvrďák.

„Jsem rád, že přišel do Sparty. Rozhodně s ní udělá progres a přinese atributy, které jí chyběly. Dodá tu poslední třešničku, ten poslední doplněk, co vždy chyběl v play-off,“ pokračuje Vykoukal.

Ten si totiž všímá problému, na nějž upozornil v rozhovoru pro deník Sport Richard Žemlička nebo už v březnu po vypadnutí s Třincem Milan Antoš. To jest absentující armáda dělníků ze třetí a čtvrté lajny, jež bude skákat do střel a na ledě vypustí duši.

„V play-off mi u Sparty chybí důraz, zaujetí, padání do střel, ochota jít víc na krev. To tam dřív bývalo. Základní část proběhne skvěle bez chyb, jenže ve vyřazovacích bojích se to začne mastit, soupeři bojují a vznikne problém. To sparťanské srdce chybí,“ pokračuje Vykoukal.

Na podzim se mají fanoušci na co těšit. Silný tandem Pavel Gross – Miroslav Hořava bude kořením extraligy, stejně jako Václav Varaďa v Pardubicích. Oba celky mohou zadělat na pořádnou rivalitu. „Ale nemluvil bych o souboji trenérských titánů. Pořád to hrají hráči na ledě a týmy proti sobě. A ten, který bude fungovat odshora dolů nejlépe, má největší šanci na úspěch,“ uzavírá borec, který ještě ve 48 letech naskočil za Prostějov do zápasu Chance ligy. O hokejové odolnosti tak něco ví…