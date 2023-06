Irvinga chtěl i Litvínov, vyhrála Sparta. Šéf řekl, čím posílí konkurenci

Ve Spartě si od něj hodně slibují. „O Aarona Irvinga jsme měli zájem už v uplynulé sezoně. Je to velice kvalitní bek se zajímavými zkušenostmi, navíc pravák, kterých je nedostatek,“ radoval se při ohlášení posily zadních řad sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

„Věříme, že do našeho týmu skvěle zapadne. Svou kvalitu už v extralize předvedl a další zkušenosti posbíral v předních evropských ligách,“ přidal šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Pražané chtěli Kanaďana zlanařit už v lednu před koncem přestupového okna, ale nepovedlo se. Irving dal přednost švýcarskému Davosu. Po sezoně se však k jednání vrátili. A tentokrát si plácli.

„Těším se na život v tak krásném a zajímavém městě, jako je Praha. Doufám, že budeme hrát co nejdéle a dojdeme v play off daleko. Jsem moc rád, že jsme se se sparťanským vedením domluvili. Praha mě vždy moc lákala, je to opravdu nádherné město,“ řekl Irving. Jak můžete z jeho odpovědi vyčíst, chtěl do české metropole. Nabídky měl i z dalších českých klubů, přednost ale dostala pražská Sparta.

Beka chtěl zpátky do svých barev zlanařit třeba Litvínov