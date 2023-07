Kousal o Del Curtovi či psychu: Trochu jsem se uklidnil. Za Moravu byl kotel

Pokud je v pohodě, extraligu převyšuje. Robert Kousal (32) dovede vyčnívat. Má za sebou angažmá pod Arno Del Curtem, hrál s Kirillem Kaprizovem. Ale teď se usadil, hraje doma. I když doma... Větší rozhovor pro deník Sport a iSport.cz se ladil už v zimě. Tehdy poprosil, jestli by bylo možné ho odložit, ať se nezakřikne slušná forma a jízda Pardubic. V létě se ovšem nic pokazit nemůže. „Jo, teď je to v klidu,“ usmál se. Média úplně nevyhledává. Svojí pohotovostí však dovede pobavit.

Je hokej stejný, jako byl před deseti lety, když se z vás teprve stával výrazný hráč extraligy?

„V létě je to čím dál menší sranda, na ledě asi čím dál větší. Víc si vychutnávám samotný hokej, o to horší je to ale v létě.“

Takže v přípravě je málo oblíbeného fotbalu?

„Ale ne, fotbalu je dost. (usměje se) Taky je asi jediný, co mě opravdu baví. Trenéři do přípravy hry vždycky zařadí, kdo prohraje, vždycky dělá něco navíc. Má to pak vždycky grády, dobrý hec. Je to pak i lepší. Na něj se těším. Ale na kruhové tréninky zrovna ne.“

Když jsem se na rozhovor chystal, zaujala mě jedna věc. Na eliteprospect jsem našel, že jste zvládl za 17 zápasů v dorostu nasbírat 123 trestných minut. To bude nějaká chyba, ne?

„Nebude.“ (usměje se)

Jak se dá tohle číslo nasbírat?

„Moc si to nepamatuju. Byly tam nějaký tresty do konce zápasu, někoho jsem urval. A pak ještě řval na rozhodčí, prostě psycho.“