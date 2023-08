Zeman vyrostl v TOP beka. Vše si vydřel: Smáli se, že mám dřevěné ruce

Denis Zeman je hokejový selfmademan. Všechno si vydřel, ke hvězdám se prodral všemi úrovněmi, v mládeži i dospělých hrál až třetí soutěž a v první lize vystřídal čtyři kluby. „Chtěl jsem to zlomit, nikdy se nevzdával,“ tvrdí rodák z Chomutova, který minulý ročník začínal mimo sestavu Litvínova, ale udělal obrovský pokrok a posunul se až do první obrany. Ještě než mu skončila smlouva, v Litvínově uplatnili opci. Krasojízda může pokračovat.

Juniorskými výběry jste neprošel, ale mluví se o vás jako o hráči s reprezentačním potenciálem. Zvěsti, že máte být nominován, probleskly už v únoru. Šlo o falešný poplach?

„Kluci si ze mě udělali srandu. Ale mám to v hlavě. Chtěl bych o nominaci zabojovat. Každý hokejista se chce dostat do národního týmu.“

Vyměnil se trenér, budou se hledat mladší tváře. Jak vidíte svou šanci?

„Šance je, ale teď se k tomu neupínám. Chci hlavně mít dobrou pozici v mužstvu, abychom jako tým začali dobře sezonu. Určitě bych se do budoucna do nároďáku přál dostat. Makám, uvidíme. Co přijde, to přijde.“