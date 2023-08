Harris už v Motoru trhá sítě! I proti svým. Je vděčný za fotbalové Dynamo

Počkal si s pravou rukou napřaženou na ideální moment a jen co k němu doputovala přihrávka Adama Kubíka, z jedničky vyslal nechytatelný projektil na salcburskou branku. Gól! Kanadský univerzál otevřel domácí zápis přípravného sváru s Red Bullem na jihu Čech, kam se před horkem uklidilo dva a půl tisíce diváků. Brant Harris je navnadil schopnostmi, které Motor úpěnlivě potřebuje.

Na první pohled vám dojde, že před sebou máte tuze kvalitního hokejistu. Salcburku mohl dát klidně hattrick, gólman David Kickert však vytasil skvělé zákroky. Jihočeši nakonec padli 3:5, ačkoli vedli 2:1 a 3:2.

„Každá porážka mrzí, ale musíme vnímat i to, že řada kluků hrála ve čtvrtek v Brně. Hlavně pro ně to bylo těžké. Na obraz naší hry má vliv i to, že skutečně hodně tvrdě trénujeme. Zvlášť proti Salcburku jsem očekával, že bude složité dojít si pro výhru. Ale ani to nemůže omluvit naše chyby v defenzivě. S takovými nejde vyhrát,“ hodnotil pro deník Sport a web iSport.cz partii, která měsíc před startem extraligy rozhodně nenudila.