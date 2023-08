Extraligoví náhradníci: Zlatá dvojka Kacetl i otazníky. Kde zpozornět?

Většinu zápasů sledují z první řady. Na střídačce, pod dekou. Na hlavě beranici místo helmy. Občas ale musí do akce. A někdy dokonce z vedlejší role vyskočí, seberou tu hlavní a obsadí jeviště. Přesně takhle to každý rok dělá Ondřej Kacetl – nejlepší extraligový náhradník. Pokud jsou zdraví, tvoří spolu s Markem Mazancem elitní tandem. „Dvě jedničky. Nikdo nemá lepší dvojici,“ přitaká někdejší top brankář Roman Málek. Deník Sport a iSport.cz přináší žebříček a hodnocení všech ligových dvojek.

Před dvaceti lety dovedl Roman Málek k titulu Slavii. Z 52 utkání základní části naskočil do neuvěřitelných padesáti! V play off modrý půlkruh neopustil ani na vteřinu, zvládl všech sedmnáct duelů v cestě za zlatem. V brance pobyl skoro čtyři tisíce minut.

„Bylo to náročné, ale já to měl rád. Byl jsem rád v permanenci, takhle to chce většina brankářů. Zároveň jako jasná jednička víte, že i když se vám nějaký zápas nepovede, příště tam velmi pravděpodobně půjdete znovu. Pro hlavu a klid je to skvělé. I dnes máme pořád jedničky, které chtějí odchytat většinu sezony. Trenéři je tam budou cpát, dvojku do brány pustí jen ve chvíli, kdy si bude chtít číslo jedna odpočinout. Tohle čekám zejména od Pardubic, Roman Will odchytá drtivou většinu zápasů,“ říká Málek pro Sport.

V současnosti je výjimka, pokud gólman překročí v dlouhodobé soutěži metu čtyřiceti zápasů. V minulé sezoně se to povedlo pouze trojici Petr Kváča, Jakub Kovář a Dominik Furch . Do akce tak stále častěji musí náhradníci.