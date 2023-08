Jste připravení na prohry, ptali se fandové. A vy? reagoval šéf Ocelářů

„Jste připraveni na prohry?“ zaznělo z publika. Oceláři vybojovali čtyři mistrovské tituly v řadě za sebou, naposledy se jim to jako prvnímu klubu v historii dokonce povedlo i z předkola. Je jasné, že hladových konkurentů bude spousta. V čele s našlapanými Pardubicemi s Václavem Varaďou na střídačce.

Po zaznění dotazu na sebe Ján Moder, trenér Zdeněk Moták, sportovní ředitel Jan Peterek a kapitán Petr Vrána koukli. Nakonec se mikrofonu chopil Petr Vrána. „Takže to je otázka na mě, jo?“ pousmál se. „Je jasné, že očekávání a tlak budou velká, i my je máme. Víme, že pět titulů za sebou naposledy dokázal získat jen Vsetín, ale my se na to tak nedíváme. Jak říká trenér Moták – zase to bude o práci a o přípravě na každý zápas. Zní to jako klišé, ale uděláme maximum a na dané situace budeme reagovat, až nastanou.“

Na kapitána pohotově navázal Ján Moder. „Bez proher nejsou výhry,“ glosoval šéf. „Kdo chce vyhrávat, musí se připravit i na prohry, ale tahle otázka je spíš na vás,“ obrátil se do publika na fanoušky. „Já to zvládnu, co vy? Nejste už moc namlsaní? Unesete, kdyby prohry přišly? Jak to budete zvládat? Je jasné, že každá písnička jednou skončí, ale vůle tady je.“

Moder s úsměvem připomněl, že v Třinci dělají hokej s nejvyššími ambicemi. „Víc než slova jsou činy, ty jsou vidět. Loni jsme byli extrémně úspěšní, ve všech kategoriích jsme získali medailové kovy. Vždy chceme vyhrávat, proto sport děláme. Heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, je sice pěkné. Ale vím, že kluci zase budou chtít hrát tak, abychom zažili krásný pocit, když ze stropu padá zlatý konfetový déšť. A slyší vaše ovace. Povedly se fakt výjimečné věci, ale bez vaší podpory by to nešlo.“

Pohotový byl i další z fanoušků. Parafrázoval hlášku z filmu Vesničko má středisková. „Jak říkal pan Hrušínský: ‚Pokud je někdo jediný, kdo může překonat rekord Vsetína, tak to musí udělat třinečtí Oceláři‘“

Kromě potlesku sklidil i dodatečný dotaz od sportovního ředitele Jana Peterka. Toho zaujal fandův hlas. „Dlouho jsme hledali, kdo nám namluví krátký film a dokument z Winter Games, který jsme hráli v Bratislavě. A vy máte hodně zajímavý hlas, stavte se pak za mnou,“ pobavil Peterek.

Uznání sklidily premiérově představené dresy Ocelářů pro nadcházející sezonu. Čisté, reklamy v reverzních barvách, se siluetou železáren a Javorového vrchu. Doma budou hrát Třinečtí v bílých, venku v červených.

„Doma jsme měli v bílých dresech úspěchy, tak proč měnit, co je dobré a vítězné,“ pousmál se Moder. „Líbí se mi motiv Javorového vrchu i komínů. A také to, že jsou jména hráčů nahoře. Nesnáším, když jsou dole. Velmi vydařené dresy.“