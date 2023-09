Jednooký Král mezi Tygry o zranění: Bez zraku se těžko chytá. Má suvenýr

Tenhle výjezd se Bílým Tygrům nepovedl. Na turnaji ve Švýcarsku v minulém týdnu projeli všechna utkání, navíc přišli o elitního útočníka Adama Najmana, beka Jakuba Šedivého a z bizarních důvodů i o Daniela Krále. Jeho zranění oka vypadá hororově i po čtyřech dnech.

Co přesně se přihodilo?

„Celé to byla nešťastná náhoda, o které jsem nikdy předtím neslyšel. Šla na mě střela golfákem, zároveň se přede mnou ocitl hráč, kvůli němuž jsem ránu neviděl. Jenom jsem si klekl a najednou cítím pecku do obličeje. Nejdřív jsem měl za to, že mě někdo praštil, byl jsem úplně mimo. Až když mi kluci sundávali helmu, zjistil jsem, že mi puk proletěl mřížkou.“

Napadlo by vás, že je to možné?

„Nenapadlo. Doteď ten puk nejde vyndat, mám ho napasovaný v mřížce a mřížku oddělenou od masky. Kluci mi říkali, ať si ji schovám na památku. Takže mám suvenýr.“

Pídíte se třeba u výrobce masky, jak se to mohlo stát?

„Ani ne. Ale puk trefil zrovna největší díru z mřížky. Navíc to byla fakt pořádná rána, ten hráč se na milimetr trefil do nejširšího otvoru na masce. Dráty povolily a puk prošel až k oku. Jak říkám, nikdy předtím jsem o tom neslyšel.“

Až se dáte do kupy, nebudete mít zpočátku zábrany chytat velké mordy?

„Bavili jsme se o tom, že bude potřeba, abych se po návratu do branky nebál těžkých střel. Snad to v hlavě budu mít všechno v pořádku a dané jako předtím.“

Co přesně ukázalo vyšetření?

„Zprvu jsem se dost bál o zrak, první dva dny jsem neviděl. Měl jsem strach. Bez zraku se těžko chytá… Jsem strašně rád, že se to postupně dává do pořádku. Kolem oka jsou všude zlomeniny, ale snad nejde o nic vážného a operace nebude zapotřebí. Nakonec to myslím dopadlo docela dobře.“

Kouč Filip Pešán vtipkoval, že vidíte jen půlku haly. Neboucháte se do futer dveří?

„No, upřímně, první dny jsem bez jednoho oka těžko fungoval. Byl to nezvyk. Teď už je to v pohodě. Snažím se trénovat, co momentální stav oka dovolí. Abych z tempa úplně nevypadl. Doufám, že co nejdřív se vrátím do plného tréninku a na startu extraligy budu v pořádku.“

Napadlo vás, zda jste měl spíš štěstí, anebo smůlu?

„Asi obojí zároveň. Stačilo pár milimetrů a nemuselo to dopadnout takhle dobře.“

Co s maskou podniknete?

„Možná ji budu měnit, zrovna řešíme, zda nepřejít k jiné značce. Protože takovéhle věci by se neměly stávat. Nebo máte i juniorské masky, kde jsou průzory menší. Až od osmnácti smíte chytat s maskou, kde jsou větší díry. Přes ně se samozřejmě vidí líp.“

Asi jste měl po té nehodě hodně zpráv na mobilu, že?

„To ano. Psalo mi hodně lidí, jak na tom jsem a zda jsem v pořádku. Povzbudilo mě to a potěšilo.“

Zvláštní příhoda přichází v čase, kdy máte šanci zastat i post brankářské jedničky, vedle Dávida Hrenáka nejste čistokrevnou dvojkou. Jak pauzu vnímáte z tohoto pohledu?

„Dávid přišel a je hodně mladý brankář, takže jsem zprvu moc nepočítal, že bych jako ještě mladší mohl dostat takovou pozici. Snažil jsem se v přípravě přesvědčit trenéry, aby mě v téhle roli nechali, což se asi povedlo. Doufám, že si dobrou přípravu přenesu i do hlavní sezony, která se snad povede. Vyvinout se samozřejmě může všelijak. Můžu toho odchytat dost, anebo taky skoro nic. Já doufám, že v bráně strávím co nejvíc času.“

