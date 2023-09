Kometa má nové lídry. Marcinko je druhý Čermák. A Mosesi, ty pal!

Fakt už je to pět let, co Kometa vyhrála titul. Na další medaili čeká Zábranského „rodina“ dlouho, poslední sezony přinášely primárně trpké zážitky. Bude to teď konečně jinak? Další ostrý řez do kádru přivál do kabiny dvě osobnosti s rozdílovým potenciálem – amerického střelce Steva Mosese a slovenského zlobra (jen na ledě) Tomáše Marcinka. Ten se má stát novým Leošem Čermákem.