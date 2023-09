ANALÝZA: Kometa posílila nejlépe ze všech. Kohout může být velká trefa!

Video se připravuje ... Ambiciózní Brno do toho v létě šláplo. Po neúspěšné sezoně přišel radikální řez kádrem. Devět hráčů odešlo, devět nových přišlo. Očima expertů i analytiky je to právě Kometa, která společně s Českými Budějovicemi posílila nejlépe v rámci extraligy.

Lukáš Cingel Sezonu zahájí v prvním útoku vedle hvězd Petra Holíka a Steva Mosese. Jeho role by měla být jasná. Získávat pro své spoluhráče puky a být první v defenzivě při jeho ztrátě. Schopnosti na to má. Poslední roky patřil ke spolehlivějším útočníkům směrem do obrany. Jeho předností je právě napadání v ofenzivním pásmu. Minulý ročník získal 5,7 puku v útočné zóně při přepočtu na 60 minut hry. 11. nejlepší hodnota v rámci celé extraligy.

Daniel Gazda Minulý rok při krátkodobé štaci v Českých Budějovicích potvrdil, že druhá liga je pro něj malá. Ze Zlína si ho natrvalo vytáhla Kometa. Gazda poslední roky patřil mezi nejlepší ofenzivní zadáky soutěže a jinak by tomu nemělo být ani v této sezoně. Pokud bude hrát přesilovky a působit v prvním či druhém obranném páru, měl by podle modelu deníku Sport a webu iSport.cz patřit mezi TOP5 ofenzivních beků extraligy. V obraně ale disponuje jistými nedostatky, proto kvitujeme, že sezonu začne vedle Radka Kučeříka, který je v tomto směru spolehlivým zadákem.

Lukáš Kaňák Pokročilá data ho poslední roky neustále vyzdvihují, ovšem trenéři s ním nebyli příliš spokojení. Důsledkem toho je i třetí tým za poslední rok. Kaňák splňuje parametry moderního beka, limitují ho ale fyzické parametry v osobních soubojích. Sezonu by měl začít ve třetím obranném páru, což by mohlo fungovat. Lehčí role a větší volnost je přesně to, co by bekovi jeho typu mělo vyhovovat. Kaňákovou předností je rozehrávka, vytváření šancí pro své spoluhráče. Minulý rok přichystal svým spoluhráčům 1,3 střel ze slotu při přepočtu na 60 minut hry. V celé soutěži byste našli jen 29 jiných obránců s vyšší hodnotou.

Martin Kohout Trefa! O Kohoutovi se moc nemluví, přitom právě on by mohl být tou nejplatnější posilou Komety. Silný do ofenzivy, excelentní v tranzici, spolehlivý do obrany. Má potenciál zažít v Brně nejlepší sezony. Pokud si dá pozor na fauly, kterých v poslední sezoně nasbíral dost (34 trestných minut), nenajdete u něj slabinu. Umí hrát i na oslabení, kde by podle našeho modelu měl patřit mezi nejlepší útočníky. Minulou sezonu vynikal v přihrávkách do slotu (3,0 | 37. místo), ve vstupech do ofenzivní zóny (13,6 | 9. místo), v zastavování útoků soupeře před vlastní modrou čarou (0,9 | 30. místo) či získávání puků v útočném pásmu (4,5 | 42. místo).

Alex Lintuniemi Základní statistiky z minulé sezony v Mladé Boleslavi nebudí zrovna velký respekt. Nebylo ovšem Lintuniemiho chybou, že působil v jednom z nejslabších týmů extraligy. Když byl na ledě, Mladá Boleslav si vypracovala hned 34,9 očekávaných gólů při hře 5 proti 5. Skórovala ale jen šestnáctkrát. V tomto směru byste v celé soutěži nenašli hráče, který měl ještě větší smůlu než právě Lintuniemi. Po individuální stránce podával nadprůměrné výkony. Vynikal v práci s pukem v ofenzivním pásmu. Dostal se ke 2,4 střeleckým pokusům ze slotu za 60 minut hry. Nejlepší hodnota mezi všemi obránci extraligy. Svým spoluhráčům pak přichystal 2,4 střel ze slotu. Lépe si vedl pouze T. J. Melancon z Liberce.

Štěpán Lukeš Pokud se nestane zázrak, sezona Komety bude výrazně viset na bedrech Dominika Furcha. Štěpán Lukeš totiž v posledních dvou sezonách patřil mezi nejslabší brankáře extraligy. V sezoně 2021/22 pustil za svá záda 3,9 gólu navíc oproti očekávání. V posledním ročníku pak hned 8 branek navíc, což byl třetí nejhorší výsledek v celé soutěži. Není tedy divu, že v našem modelu je projektován mezi nejslabší gólmany ligy společně s Landon Bowem a Janem Růžičkou. P.S.: U gólmanů pracujeme s percentily 50 (nejhorší) až 99 (nejlepší).

Tomáš Marcinko Zkušený centr by Kometě měl dodat element, který jí dlouhá léta chyběl. Marcinko patří mezi nejlepší centry směrem do defenzivy, umí být navíc nepříjemný v předbrankovém prostoru soupeře. V Třinci byl cítit jeho přínos ve všech herních situacích. Jeho největší předností? Jakmile je na ledě, výkony spoluhráčů jdou nahoru. A to je přesně to, co od svého centra chcete. V rámci extraligy minulý ročník měl větší vliv na své spoluhráče už jen pouze Tomáš Redlich (+11,1), který byl námi také vybrán jako nejlepší defenzivní útočník sezony. Marcinko se zastavil na hodnotě +10,5. Mezi Fleka a Kohouta by měl zapadnout skvěle.