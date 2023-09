NEJ posily z ciziny v extralize: góly z NHL, ikona, pořízek i střízlík

Podobně jako McCoshena si ho Florida vybrala ve druhém kole draftu. Kdyby nebyl tak často zraněný, nejspíš by hrál NHL, kde celkem odkroutil 98 zápasů a připsal si 27 bodů (12+15). Bodování extraligy asi nevyhraje, ale má skvělou vlastnost, umí se soupeři dostat do kožichu.

Vítejte v Česku, střelecký maestro! Roky sice nezastavíte a jeho nejlepší éra je nejspíš fuč. Na vrcholu byl v sezoně 2014/15, kdy nastřílel v KHL za Jokerit 36 gólů. Střelu zápěstím má ale silnou pořád, nabíjet mu navíc bude Petr Holík, do šancí se v Kometě dostane. Na 20 tref by sáhnout měl.

Brant Harris - Motor ČB (Kanada, útočník, 33 let)

Sezona 2022/23: Slovan Bratislava

Zápasy/body: 48/56 (29+27)

Slovan hodně chtěl, aby Kanaďan zůstal i dál. On se ale rozhodl pro změnu a Motor by v něm měl získat výrazného centra. Už by neměl být tak závislý na Lukáši Pechovi, Harris by měl dostat hodně prostoru. Veterán si orazí a Budějovice si užijí, že mají dva špičkové střední útočníky. Výhra pro všechny.