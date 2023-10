ANALÝZA: Slabý tým? Pro Ticháčka žádný problém. Hraje výborně

Kladno se trápí. Je poslední a vstřelilo pouze osm gólů, na pěti z nich se podílel Jiří Ticháček. Po šestém kole je nejproduktivnějším hráčem Rytířů a v rámci extraligových obránců ho najdete na děleném druhém místě. Do sezony vstoupil opravdu na výbornou a dává zapomenout na minulý ročník, který se mu nevydařil.

Při přepočtu na 60 minut hry ve všech herních situacích sbírá 2,4 bodu. To Jiřímu Ticháčkovi zajišťuje první místo mezi všemi hokejisty Kladna. Jestliže vezmeme v potaz extraligové obránce, najdeme ho na 8. místě. Před ním jsou elitní zadáci jako Jérémie Blain (3,2), Daniel Gazda (2,9) či Stuart Percy (2,7).

Ticháček nezaostává ani v přihrávkách na střely. Svým spoluhráčům přichystá 5,3 střel ve hře pět proti pěti. Mezi beky Kladna v tomto směru je lepší pouze Jakub Babka (5,6). Solidně si vede i v úspěšných vstupech do ofenzivního pásma. S hodnotou 4,0 mu patří druhá příčka, když je před ním pouze Ondřej Slováček (4,4).

Statistiku plus minus ignorujte

Mohlo by se zdát, že mladý bek špatně brání, když v +/- má negativní číslo 5. Ticháčkův případ je ale jen dalším důkazem toho, že jde o statistiku, která nijak nevyjadřuje hráčovy výkony. Když byl totiž Ticháček na ledě ve hře pět proti pěti, gólmani pochytali pouze 82,9 % všech střel. Inkasovali 6 gólů. To je anomálie, na kterou by doplatil jakýkoliv hráč. (Více o nedostatcích statistiky +/- čtěte ZDE >>>)