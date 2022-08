Tabulka (ne)pravdy = cesta do pravěku. Hvězdě ublížila: Amatérské počítání

Slyšíte to často, statistika plus/minus je tabulka pravdy. Jste v plusu, výborně hrajete pro tým. Minus znamená, že špatně bráníte. A co když je všechno jinak? Spíš by to mohla být tabulka nepravdy. O výkonech jednotlivého hráče neříká prakticky nic. Někdy až hrůzostrašně vypadá, když se o hodnotu +/- opírají v klubech. Pojďte odhalit, kde jsou obrovské nedostatky slavné statistiky. Pro deník Sport a web iSport.cz o ní promluvil i Petr Holík z Komety.