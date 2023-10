Navrátilec Chlapík o tlaku ve Spartě: Blbě jsem spal. Švýcaři neměli ambice

Vstup do extraligy vychází Filipu Chlapíkovi i celé Spartě. Jedna z největších hvězd extraligy, která se vrátila do Prahy po ročním působení v Ambri-Piotta, má na skvělém startu velký podíl především v roli nahrávače (1+8). Před prvním duelem byl ale trochu nervózní. „Lidé chtějí vidět, abyste dávali každý zápas gól. Tím, že jsem posledně udělal 70 bodů, tak čekají něco extra,“ říká sparťanský útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Bylo lehce před dvanáctou, když po dopoledním tréninku dorazil k domluvenému rozhovoru. Filip Chlapík, jedno z největších jmen nejvyšší soutěže. Jen si vzpomeňte na jeho minulé působení ve sparťanském dresu. V základní části posbíral 70 bodů a stal se králem extraligy. Následně strávil rok ve švýcarském Ambri-Piotta. Nyní už je opět ve službách pražského klubu a v útrobách O2 areny se rozpovídal o svých výkonech, tlaku, trenéru Grossovi či roli v kabině.

V jednom z rozhovorů jste zmiňoval, že se rozjíždíte pomaleji. Už se do toho dostáváte?

„Mám to takhle delší dobu, že vždycky kolem listopadu a Vánoc se cítím nejlíp. Pořád to není tam, kde bych chtěl být. Hlavně je důležité se připravit na konec sezony a na play off.“

Minulou sezonu jste působil ve švýcarském Ambri-Piotta. Jak se za tu dobu změnil sparťanský tým?

„Všichni hlavní lidi zůstali. Obtočila se třetí a čtvrtá lajna. Hodně kluků, které znám a mám s nimi výborné vztahy, tady stále působí. Samozřejmě odešli i dobří kamarádi. Ale za mě je to super.“

Ambice jsou ve Spartě vždycky nejvyšší. Cítíte ještě větší odhodlání než před dvěma lety?

„Asi je to stejné. Ambice na titul a na úspěšnou sezonu tady budou vždycky. Myslím, že vyhrát by měl chtít každý tým. Jestli ne, tak není něco dobře. Že by bylo ale něco jinak, tak to úplně ne. My chceme vyhrát každý zápas.“

Nastupujete v první lajně s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou. Při předchozím působení ve Spartě jste ale s nimi moc nehrál. Jak probíhala souhra na ledě?

„Se Sobem (Sobotka) jsem něco odehrál. S Řepou (Řepík) jsem předtím podle mě neodehrál ani jeden zápas. V přípravě jsou utkání jiné a i hráči hrají jinak. Snažili jsme se spolu koukat na videa a bavit se o věcech, abychom se vzájemně doplňovali a věděli, kde kdo je. Myslím, že ve hře pět na pět se nám daří. Hrajeme dobře a máme tlak v útočném pásmu. Je potřeba ale pořád na něčem pracovat a chceme se pořád zlepšovat. Děláme, co můžeme, aby se to pořád stupňovalo.“

Výbornou formu má na úvod sezony Michal Řepík, v osmi zápasech vstřelil šest branek. V čem vidíte jeho největší sílu?

„Jeho předností je rychlost. Pro mě to je super z toho důvodu, že nejsem úplně nejrychlejší bruslař. Je dobrý mít druhé křídlo a vědět, že když mu nahrajete, tak je schopný to na ledě rozlítat. Je to střelec, takže mu to tam padá. Má výbornou střelu, my se Sobem se ho snažíme nacházet v nadějných pozicích. Snad mu to vydrží co nejdéle.“

Ve Švýcarsku jste byl spokojený s počtem gólů (24), ale ne s asistencemi (13). Teď to máte obráceně, připsal jste si zatím jeden gól a už osm nahrávek. Vychází to i z práce vaší lajny?

„Poprvé v životě jsem měl v minulé sezoně víc gólů než nahrávek. Já jsem v životě nebyl střelec a nikdy jsem se tak nebral. Vím, že mám dobrou střelu, ale vždycky když je šance nahrát, tak raději nahraju. Bylo překvapení, že v minulé sezoně jsem měl asistencí fakt málo. Ani nevím, čím to bylo. Šancí bylo mraky. Nemyslím si, že ve Spartě máme nějak určené role. Spíš je to o tom, kde kdo stojí. Řepa je dobrý v tom, že když se dostane do šance a nepřeskočí mu to hokejku (usměje se), což se teď taky párkrát stalo, tak je to většinou gól. Že bychom se ale zaměřovali na to, kdo bude střílet, tak to ne.“

Hrál jste na pozici křídla i centra. Co vám vlastně nejvíc vyhovuje?