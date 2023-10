Tygři vyloupili O2 arenu. Rozhodl mladší z Najmanů a perfektní obrana

Tomáš Filippi snadno dovezl kotouč do odkryté branky, přidal čtvrtý gól Tygrů • ČTK / Kamaryt Michal

Klíčová situace utkání nastala ve druhé třetině a podíl na ní měli paradoxně oba Najmanové. Ondřej byl vyloučen za vysokou hůl, Adam připravil gól pro T.J. Melancona. Hosté to sice nestihli v přesilové hře, ale následný tlak měl na rozdílové brance velký podíl. „Pomohli jsme si přesilovkou, i když to sice bylo až vteřinu po ní. To dneska rozhodlo,“ přiblížil Najman.

Ve třetí třetině pak zatloukl třetí hřebík do sparťanské rakve. „Bylo to pro uklidnění. Přece jenom vedení o jeden gól je nevyzpytatelné,“ věděl dobře, jak moc důležitý gól dal.

Opařená Sparta se ale i přes dvougólové manko mohla vrátit do zápasu. Čtyřminutový trest dostal za vysokou hůl Jaromír Pérez a nabídl domácím šanci s utkáním ještě něco udělat. „Nedisciplinovanost nás provázela celý zápas, mohli jsme pykat daleko víc. Ale musím říct, že i ubráněné dlouhé oslabení ukázalo touhu hráčů vyhrát,“ chválil svoje svěřence liberecký trenér Filip Pešán.

Domácím se totiž nepodařilo naskytnutou příležitost využít a poslední gól do prázdné branky při hře bez brankáře si vychutnal Tomáš Filippi. „Chyběla nám síla, energie. Nebyli jsme živí. Bylo to mdlé a prohrávali jsme osobní souboje,“ hlesl zklamaně obránce Michal Kempný.

Pérez se v utkání neprovinil jen vysokou holí. První faul si připsal už v úvodní dvacetiminutovce, když zbytečně hákoval v útočném pásmu a nabídl domácím příležitost vyrovnat. Jeho chybu Sparta potrestala. Kempný si rychle vyměnil puk s Michalem Řepíkem a dělovkou od modré nedal Dávidu Hrenákovi šanci.

To ale byla pro domácí fanoušky jediná možnost roztočit šály. Liberec byl na favorita výborně nachystán a Pražanům toho moc nedovolil.

Povedený zápas odehrál Ronald Knot. Obránce Bílých Tygrů strávil na ledě lehce přes 21 minut a po Najmanovi byl další důležitou postavou. „Ronald mě překvapil už v minulém utkání v Budějovicích. Po tom, v jaké situaci se nacházel a po jaké době se vracel, odehrál hodně minut a velmi dobře,“ vyzdvihl výkon klíčového beka Pešán.

Před začátkem utkání proběhl na ledové ploše slavnostní ceremoniál. Padesáté narozeniny totiž slavila klubová legenda Petr Ton. Pro bývalého sparťanského kanonýra i pro celou Spartu to ale byla jediná nedělní radost.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:59. Kempný Hosté: 03:20. Ivan, 29:44. Melancon, 44:10. A. Najman, 57:47. Filippi Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mozík, Kempný (A), Irving, Němeček, Moravčík, Mikliš – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Konečný, O. Najman, Vitouch. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Pérez, A. Najman, Flynn – Vlach, Šír, Klíma. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9355 diváků