Smoleňák o Hradci: Dávali mi najevo, že šance nepřijde. Vorase poslechnu

Kapitán Mountfieldu HK Radek Smoleňák během čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký forvard Marko Daňo se dostal do obklíčení dvou protihráčů • Michal Beránek / Sport

Radek Smolenák přestoupil do Kladna • rytirikladno.cz

Radek Smoleňák se po příchodu do mateřského Kladna cítí výborně. Chce vyhrávat a slibuje, že kamaráda Jakuba Voráčka bude poslouchat • koláž iSport.cz

Čekání na šanci v Mountfieldu je u konce. Radek Smoleňák (36) po čtyřech sezonách mění pracoviště, stěhuje se na Kladno, kde s hokejem začínal. „Postupem času mi trenér Martinec dával víc a víc najevo, že šance asi nepřijde a že se se mnou nepočítá,“ vysvětluje svůj odchod z Hradce. Těší se do své předbrankové kanceláře a práce pod kamarádem Jakubem Voráčkem.

Hradec se s Radkem Smoleňákem rozloučil vzpomínkovým dojemným videem. Točilo se několikrát, protože se nejlepší střelec v historii klubu rozplakal, když spustil o městě a rodině. „Neví se to o mně, ale brečím, když vidím koťata,“ usmíval se už po prvním tréninku na Kladně. Vrátil se tam, kde vyrůstal. Paradoxně ho rozsekala věc, kterou během kariéry zvládal suše i dvakrát ročně: změna klubu.

Bez slz se rozlučkové video točit nepovedlo?

„Ne, jsem prostě takovej. Smějou se mi, že když si mě pozve někdo na svatbu, tak bulím. Ještě se nedojde ani k oltáři a já se dojmu.“ (usměje se)

Tvrďák s citlivou duší?

„Jo, video o rodině jsme v Hradci natáčeli asi deset minut. Nedokázal jsem to doříct. Kroutil jsem se... Těžký to bylo. Ale dali jsme to dohromady. Posledních pár dní bylo u nás v baráku celkově hodně slz, ale život jde dál.“

A co se tedy stalo, že jste přestal čekat na šanci v Hradci a kývl na odchod do Kladna?

„Byl jsem nastavený, že hrát v sezoně budu. Trénoval jsem tak, abych byl kdykoliv připravený, i díky hradeckému kondičákovi Michalu Tvrdíkovi se cítím výborně. Dával mi do těla a pořád jsem si říkal, že větší šance v Hradci přijde.