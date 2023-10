Proč už Jágr není na střídačce? Přibral jsem a oblek mě nutí nejíst, líčí šéf

Vaše Kladno se zvedá herně a začíná stoupat tabulkou, souvisí si to s postupným nabíráním sebedůvěry?

„Hele, já si nemyslím, že to přichází až teď. Já mám od prvního našeho zápasu dobrý pocit. Fakta jsou taková, že jsme zkraje měli zraněného Froldu (Michaela Frolíka), Kubu Strnada a Jakea Dotchina jsme měli suspendované. Do toho scházel Kusák (Denis Kusý). Nemohli jsme hrát na čtyři lajny. Teď už máme hráčů víc a hru tím pádem víc vyváženou. Jediný zápas, který se nám nepovedl, byl s Brnem. Přejelo nás, neměli jsme nohy. Se Spartou to bylo smolné utkání, dali jsme si v první nebo druhé minutě vlastňáka, navíc je to výborný soupeř, klobouk dolů, jak hrají. Ale třeba s Libercem, kdy jsme prohrávali 0:3 po osmi minutách, jsme byli druhou půlku zápasu lepší, jen z toho nebyly body.“

První tříbodový zápas vám v neděli zajistila posila Radek Smoleňák, trefil se dvakrát ze své úřadovny před brankou. Tohle přesně od něj očekáváte?

„Jo, před bránou byl vždycky výbornej a pořád je. Jeho office je u brankoviště. Naší prací je, aby to od kluků dobře dostával před bránu. A pokud si ho soupeř bude hodně hlídat, otevřou se nám zas prostory na stranách. Máme to teď dobře vyvážené. Nemáme vyloženě první lajnu, druhou, třetí a čtvrtou. Slýchávám pořád, proč je Smoli ve čtvrté lajně. To je nesmysl. Tvrdím, že všechny formace by měly hrát podobně. Možná první útok o něco víc.“

Elitní Plekancův útok s Frolíkem a Sideroffem je v hodnocení účasti na ledě minus 20. Co vám to osobně říká a co za tím čtete?

„Je jen otázkou času, kdy jim to půjde líp. Nemají to jednoduché, musí hrát na nejlepší lajny soupeře. Plekyho největší devíza je v oslabení. Jo, v Boleslavi