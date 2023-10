Hráči týdne v extralize: Vládli útočníci, znovu řádil Radil. A kdo další?

Poprvé v nynějším ročníku se stalo, aby se do výběru hráčů týdne iSport.cz a deníku Sport dostali pouze útočníci. Nepřekvapí, že jedním z nich je Lukáš Radil. Ve dvou utkáních nasbíral hned šest bodů. Výrazně pomohl Pardubicím k zisku třech bodů po výhře nad Třincem a prohře v Českých Budějovicích. Obě utkání byla rozhodnuta až v prodloužení. V článku se podívejte, která dvojice doplňuje tahouna Dynama.

Adrián Holešinský (Plzeň)

Plzeň má za sebou vynikající týden. Z šesti možných bodů získala hned pět. Výrazně se na tom podílel slovenský útočník, který ukázal, že by se západočeský celek nemusel celou sezonu spoléhat pouze na beka Petra Zámorského. Minimálně co se produktivity týče. V pátečním utkání proti Hradci Králové zapsal Holešinský gól a primární asistenci. Branka to byla nakonec vítězná. V neděli zazářil ještě více. V Liberci nasbíral tři body (2+1) a proměnil i samostatný nájezd. Nová spolupráce s Mertlem a Söderlundem zatím klape na výbornou!