Živo kolem Hradce, na trhu je aktivní. Přijde bijec z Plzně? Má to háček

Mountfield v extralize přestal sypat góly, navíc má na lavičce brankáře, který by jinde mohl suše chytat jako brankář číslo jedna. Nejspíš by i sám chtěl větší vytížení. V české nejvyšší soutěži se o výměnách vždycky spíš víc mluví, zkoumají se ze všech možných úhlu a většinou nakonec nedopadnou. Ale když máte dobrého partnera? Věci se dávají do pohybu. Svůj problém chce řešit Hradec a posunout se chce i Plzeň. Pokud máte partnera k diskuzi, obchody se dají upéct rychle.